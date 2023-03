Srčani Smakići propustio priliku života i izgubio u borbi za prvaka Europe

U najvažnijoj borbi karijere, Agron Smakići nije uspio ponoviti uspjeh Šake sa Srednjaka Željka Mavrovića. U borbi za upražnjeni naslov profesionalnog prvaka Europe u teškoj kategoriji, 32-godišnji Zagrepčanin izgubio je od njemačkog Kurda Agita Kabayela kojem je to bila 23. pobjeda u nizu.

A Smakići je svoj drugi poraz, u 21. profesionalnom nastupu, doživio u Bochumu i to tako da je izgubio tehničkim nokautom u trećoj rundi. Meč dogovoren na 12 rundi nije toliko i potrajao što se moglo naslutiti već u drugoj rundi u kojoj se dogodila bjesomučna razmjena udaraca. Ta je runda pripala Smakićiju jer je sudac brojao Kabayelu koji bi možda završio i na podu da se nije najprije vješao na hrvatskog borca i da se potom nije uhvatio za konopac. U nastavku te runde, Smakići se nije uspio odvojiti od Kabayela koji se vješto vješao po njemu spašavajući živu glavu.

Nažalost, Smakići se toliko ispucao u drugoj rundi da je ostao bez snage za nastavak borbe. Kabayel se bolje oporavio i nasrnuo pri čemu se Agron toliko iscrpio da se više nije bio u stanju braniti. Štoviše, Smakići čak nije bio u stanju pristupiti proglašenju pobjednika nego je ostao sjediti u svom kutu. A činio je to još neko vrijeme dijelom i razočaran što nije iskoristio svoje duže ruke i priliku života. Prihvatio je bespoštedno kreševo i stradao.

No, u to se upustio možda svjestan da u rodnom gradu (Bochum) svoga protivnika, na gostujućem terenu, drugačije ne može ni pobijediti ako ga ne nokautira. Zato se vjerojatno i upustio u borbu za sve ili ništa i ispalo je ništa. Pokazao je veliku srčanost i šteta je što nije iskoristio svoje duže ekstremitete, što više nije boksao na distanci, za što je trebao bolje kretanje, što je upao u protivnikovu zamku. No, lako je nama sada teoretizirati ali je očito da će Agron i njegov trener Ivan Filipović imati što analizirati i da će imati za čim žaliti.

