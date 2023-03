Hrvatska nakon Mavrovića može dobiti boksačkog prvaka Europe, ovo je priča 32-godišnjeg Zagrepčanina

U subotu navečer u najvećoj borbi karijere naći će se hrvatski teškaš Agron Smakići (196 cm, 108 kg). Ovaj 32-godišnji Zagrepčanin, koji je dosad prolazio ispod radara medija, dobio je priliku postati profesionalni teškaški prvak Europe, kao nekad Željko Mavrović, a za takvo što valja mu nadjačati njemačkog Kurda Agita Kabayela.

Posljednji prvak bio je Joyce

A riječ je o naslovu koji je neko vrijeme upražnjen jer ga posljednji prvak Joe Joyce (nakon pobjede nad Duboisom u studenom 2020.) nije nijednom branio pa mu je naslov oduzet. A prethodni vlasnik tog pojasa, s uspješne tri obrane, bio je upravo Kabayel, koji se naslova europskog prvaka odrekao u nadi da će dobiti priliku za juriš na svjetski naslov, što se nije dogodilo pa se vratio na staru pozornicu.

Kabayel se nada drugi put osvojiti naslov prvaka Europe te se tako uspinjati na rang-listama svjetskih boksačkih federacija, među kojima najbolje kotira na IBF-ovoj listi, na kojoj je osmi (po WBO je 11., a po WBA 13.). S obzirom na to da Smakićija na tim listama nema, nije nelogično to što ga mnogi smatraju autsajderom u ovom okršaju. Tim više što se borba održava u Kabayelovu rodnom gradu Bochumu.

– Ja nisam topovsko meso, već obvezni izazivač i, da su mogli birati, mene izabrali ne bi. Osim toga, taj meč mogao se dogoditi i u Hrvatskoj da mi nismo pristali na njihove, dobre uvjete i da ja ne vjerujem u sebe. I u Dubaiju sam na neki način bio na gostujućem terenu pa sam ondje nokautirao LeRoya Thomasa.

Neće ni Agi biti bez navijača.

– Stiže mi 60-ak prijatelja i poznanika, a bit će i onih koji me prate a da ih ne znam pa vjerujem u barem 150 ljudi. Njegovih će, dakako, biti deset puta više, no neće me to omesti.

U nadi da navijanje neće omesti i bodovne suce, ako do bodovne odluke dođe, pitali smo Agija je li imao sparing-partnere stilski slične Kabayelu.

– To je jedna od najvažnijih stvari u pripremi za meč. Radio sam s Beljom, koji je sličan Kabayelu, a bili su na sparinzima i Soldo, Avdijan, Mulowayi i Rovčanin, koji se s Kabayelom i borio.

Smakići je u 33. godini i od svog je suparnika stariji dvije godine. Žali li što ovakvu priliku nije dobio prije?

– Nije mi žao. Da se uspjeh dogodio prije, drukčije bih na to gledao, a ovako jako cijenim sve što sam prošao. A padovi te izgrađuju.

A najteži pad zacijelo mu je bio nokaut koji je doživio u prvoj rundi borbe protiv Kazahstanca Kosobutskog i to mu je bio jedini poraz u profesionalnom ringu.

– U tu borbu ušao sam nekako nevoljko jer mi moji promotori nisu osigurali sparing-partnere, a i trener mi nije bio adekvatno plaćen. Osjetio sam da me "izrađuju", da me namještaju protivniku, no sada imam priliku tim ljudima dokazati da su me podcijenili.

Nastavno na ovu priču, Agi je na presici kazao:

– Izborit ću europski naslov, a time i zadovoljštinu za svoja loša iskustva u ovoj zemlji. Bit će to moj povratak u Njemačkoj.

U vrijeme kada nije imao prihoda od boksa, Agron je preživljavao od malog građevinskog biznisa koji u Beču još ima s jednim prijateljem.

– Prijatelj mi je partner, a ja mu pomažem, pogotovo kada sam u Beču. Idem na sastanke s radnicima i ljudima s kojima dogovaramo posao. Imamo jedan veliki i jedan mali bager, on ih sam vozi. Kad pogodimo neki posao, uzmemo nekoliko radnika s kojima se dogovorimo o satnici. U pandemijsko vrijeme, kada su prihodi od boksa stali, to me održalo iznad vode. Osim toga, pomagali su mi i neki dobri ljudi, vlasnici noćnih klubova i kafića, ljudi koji su dolazili u noćni klub u kojem sam radio kao redar.

Prekretnica je bila u Dubaiju

Uz Agija će biti njegov stalni trener Ivan Filipović.

– Mi se znamo iz mojih amaterskih dana, a u profesionalnom boksu počeli smo surađivati 2018. godine. Sve zasad jako dobro štima i meni je žao što se prije nismo spojili. Baš kao što mi je žao što na borbu, zbog svojih obveza, neće moći doći moj kondicijski trener Pero Kuterovac.

Meč na ovakvoj pozornici može biti prekretnica.

– Već je i ona pobjeda u Dubaiju to bila. Tada se čulo za mene na svjetskoj teškaškoj sceni. Dojma sam da sam ono najteže prošao.

To što se prvi put bori za pojas sugerira meč karijere.

– U opasnom sportu kao što je boks svaka vam je sljedeća borba meč karijere.

