Srbija bruji o sramotnom potezu kapetana: 'Ne moraš više ni dolaziti'

Kapetan srpske reprezentacije Aleksandar Mitrović našao se u središtu žestokih kritika nakon poraza od Albanije u Leskovcu. Napadač Al Hilala izazvao je buru reakcija zbog poteza koji su mnogi ocijenili nedostojnim kapetana.

Dragan Stojković je u 64. minuti utakmice odlučio iz igre izvesti Mitrovića i na teren poslati Luku Jovića. Taj potez nije se svidio najboljem strijelcu reprezentacije, koji je na izlasku s terena vidno negodovao, širio ruke i pitao selektora zašto baš on mora napustiti igru.

Snimke s utakmice brzo su obišle društvene mreže, a reakcije navijača bile su oštre.

"Ne moraš više ni dolaziti. Ionako igraš u smiješnoj ligi", "Sramota kapitena", "Kao da smo doveli nekog iz regionalne lige", samo su neki od brojnih komentara razočaranih navijača.