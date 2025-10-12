Potres u Srbiji nakon blamaže protiv Albanije: 'Ovo se nije smjelo dogoditi'

Izbornik nogometne reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku čelnicima saveza neposredno nakon poraza od Albanije u Leskovcu (0:1), kojim su orlovi gotovo izgubili izglede za plasman na Svjetsko prvenstvo.

- Ovaj poraz nije se trebao dogoditi, stoga preuzimam odgovornost. Već sam razgovarao s predsjednikom i generalnim tajnikom saveza. Ponudio sam svoju ostavku, naravno. Ovaj poraz nisam očekivao i preuzimam punu odgovornost. Jedini sam krivac - izjavio je Stojković na konferenciji za medije, dodavši da neće putovati u Andoru na iduću utakmicu reprezentacije.

Piksi je istaknuo kako je svjestan da su navijači razočarani te da ne želi da se krivnja svaljuje na igrače. - Oni su se trudili i borili. Ja sam taj koji je donosio sve odluke, sto posto. Ako sam pogriješio, to je na meni - rekao je.

Stojković je naglasio kako su iza njega "četiri i pol godine ponosa i odgovornost" te da odlazi bez gorčine. - Bio sam privilegiran što sam vodio reprezentaciju svoje zemlje. Pjevao sam himnu više od 50 puta i to je nešto na što sam ponosan - rekao je i dodao da se posljednjih mjeseci osjećao loše zbog pritiska i negativne atmosfere.

Njegova odluka da ne putuje s momčadi u Andoru znači da će reprezentaciju privremeno voditi njegov pomoćnik Goran Đorović, dok se čeka službena potvrda ostavke.

Prema neslužbenim informacijama koje je objavila Arena Sport, novi izbornik Srbije bit će Veljko Paunović, bivši trener mlađih selekcija Srbije i svjetski prvak s U-20 reprezentacijom 2015. godine. Paunović je ove godine izborio plasman u španjolsku Primeru s Oviedom.