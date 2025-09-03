Srbi uslijed šokantnog poraza ostali bez dva igrača? Nacija je u šoku, evo što se dogodilo

U dramatičnoj utakmici punoj preokreta, koja je odlučivala o pobjedniku skupine A na Europskom prvenstvu, košarkaši Srbije poraženi su od Turske rezultatom 90:95. Cijeli susret u Rigi protekao je u izjednačenoj borbi, s čestim izmjenama vodstva, gdje nijedna momčad nije uspjela stvoriti značajniju prednost. Srbija je u jednom trenutku imala maksimalnih šest poena viška, a Turska osam, no pobjednik je odlučen u napetoj završnici. Ključnim su se pokazali turski ofenzivni skokovi i nevjerojatan šut za tri poena, pogodivši čak 18 od 31 pokušaja. Na kraju je presudio i umor srpskih igrača, čija je rotacija bila drastično skraćena zbog niza nesretnih okolnosti koje su zadesile momčad Svetislava Pešića.

Ono što brine više od samog poraza jest prava pošast ozljeda koja je pogodila srpsku reprezentaciju. Već je od ranije poznato da je kapetan Bogdan Bogdanović završio svoje sudjelovanje na prvenstvu, no problemi su se nastavili gomilati. Uoči same utakmice s Turskom, momčad je ostala bez Tristana Vukčevića, koji je na posljednjem treningu ozlijedio zadnju ložu. Iako prve informacije govore da se ne radi o težoj ozljedi i da bi se Vukčević mogao vratiti u nastavku natjecanja, njegov izostanak značajno je oslabio momčad u ključnom dvoboju. Kao da to nije bilo dovoljno, tijekom druge četvrtine dogodio se novi šok. Aleksa Avramović ozlijedio je stopalo, zbog čega je odmah napustio parket u pratnji liječnika i više se nije vraćao u igru. Srbija je tako praktički ostala na samo devet raspoloživih igrača.

Nevjerojatnom nizu pehova tu nije bio kraj. Glavni razigravač i jedan od ključnih igrača, Vasilije Micić, također je bio meta žestokih udaraca. Nakon što je u utakmici protiv Češke dobio udarac laktom u lice, protiv Turske je doživio novi neugodan kontakt kada ga je Şehmus Hazer prstom pogodio izravno u oko. Micić je zbog jakog bola morao privremeno napustiti igru, a njegova bolna grimasa otkrila je ozbiljnost situacije. Iako se kasnije vratio na parket, očito je da je niz udaraca ostavio traga na njegovoj igri, ali i na sigurnosti cijele vanjske linije Srbije, koja je ostala bez prijeko potrebne svježine u ključnim trenucima utakmice.

Unatoč svim problemima, Srbija se hrabro borila do samog kraja, nošena još jednom sjajnom partijom Nikole Jokića koji je utakmicu završio s 22 poena. Dvoznamenkasti su bili i Marko Gudurić s 12, Filip Petrušev s 11 te Nikola Jović i Stefan Jović s po 10 poena. Ipak, to nije bilo dovoljno protiv raspoložene Turske, koju su predvodili fantastični Alperen Şengün s 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija, te Shane Larkin s 23 poena. Turska je bolje odigrala završnicu, iskoristivši umor i skraćenu rotaciju protivnika, te je zasluženo osvojila prvo mjesto u skupini.

Porazom od Turske, Srbija je zauzela drugo mjesto u skupini A te je čeka nimalo lagan put u nokaut fazi. Prvi protivnik u osmini finala bit će neugodna reprezentacija Finske, koja je osvojila treće mjesto u skupini B. Utakmica je na rasporedu u subotu, a pobjednik tog dvoboja u četvrtfinalu će ići na boljeg iz susreta pobjednika skupine D i četvrtoplasirane momčadi iz skupine C. Ždrijeb je Srbiju smjestio u istu polovicu s aktualnim svjetskim prvacima, reprezentacijom Njemačke, s kojom je moguć susret u polufinalu, pod uvjetom da obje momčadi stignu do te faze. Turska će kao pobjednik skupine igrati protiv Švedske.