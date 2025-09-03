Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZADESILA IH NESREĆA

Srbi uslijed šokantnog poraza ostali bez dva igrača? Nacija je u šoku, evo što se dogodilo

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
03.09.2025.
u 22:45

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske u odlučujućoj utakmici za prvo mjesto u skupini A Eurobasketa. Osim poraza 90:95, izbornika Svetislava Pešića brine i nevjerojatan niz ozljeda ključnih igrača, zbog čega Srbija u osminu finala protiv Finske ulazi znatno oslabljena

U dramatičnoj utakmici punoj preokreta, koja je odlučivala o pobjedniku skupine A na Europskom prvenstvu, košarkaši Srbije poraženi su od Turske rezultatom 90:95. Cijeli susret u Rigi protekao je u izjednačenoj borbi, s čestim izmjenama vodstva, gdje nijedna momčad nije uspjela stvoriti značajniju prednost. Srbija je u jednom trenutku imala maksimalnih šest poena viška, a Turska osam, no pobjednik je odlučen u napetoj završnici. Ključnim su se pokazali turski ofenzivni skokovi i nevjerojatan šut za tri poena, pogodivši čak 18 od 31 pokušaja. Na kraju je presudio i umor srpskih igrača, čija je rotacija bila drastično skraćena zbog niza nesretnih okolnosti koje su zadesile momčad Svetislava Pešića.

Ono što brine više od samog poraza jest prava pošast ozljeda koja je pogodila srpsku reprezentaciju. Već je od ranije poznato da je kapetan Bogdan Bogdanović završio svoje sudjelovanje na prvenstvu, no problemi su se nastavili gomilati. Uoči same utakmice s Turskom, momčad je ostala bez Tristana Vukčevića, koji je na posljednjem treningu ozlijedio zadnju ložu. Iako prve informacije govore da se ne radi o težoj ozljedi i da bi se Vukčević mogao vratiti u nastavku natjecanja, njegov izostanak značajno je oslabio momčad u ključnom dvoboju. Kao da to nije bilo dovoljno, tijekom druge četvrtine dogodio se novi šok. Aleksa Avramović ozlijedio je stopalo, zbog čega je odmah napustio parket u pratnji liječnika i više se nije vraćao u igru. Srbija je tako praktički ostala na samo devet raspoloživih igrača.

Nevjerojatnom nizu pehova tu nije bio kraj. Glavni razigravač i jedan od ključnih igrača, Vasilije Micić, također je bio meta žestokih udaraca. Nakon što je u utakmici protiv Češke dobio udarac laktom u lice, protiv Turske je doživio novi neugodan kontakt kada ga je Şehmus Hazer prstom pogodio izravno u oko. Micić je zbog jakog bola morao privremeno napustiti igru, a njegova bolna grimasa otkrila je ozbiljnost situacije. Iako se kasnije vratio na parket, očito je da je niz udaraca ostavio traga na njegovoj igri, ali i na sigurnosti cijele vanjske linije Srbije, koja je ostala bez prijeko potrebne svježine u ključnim trenucima utakmice.

Unatoč svim problemima, Srbija se hrabro borila do samog kraja, nošena još jednom sjajnom partijom Nikole Jokića koji je utakmicu završio s 22 poena. Dvoznamenkasti su bili i Marko Gudurić s 12, Filip Petrušev s 11 te Nikola Jović i Stefan Jović s po 10 poena. Ipak, to nije bilo dovoljno protiv raspoložene Turske, koju su predvodili fantastični Alperen Şengün s 28 poena, 13 skokova i 8 asistencija, te Shane Larkin s 23 poena. Turska je bolje odigrala završnicu, iskoristivši umor i skraćenu rotaciju protivnika, te je zasluženo osvojila prvo mjesto u skupini.

Porazom od Turske, Srbija je zauzela drugo mjesto u skupini A te je čeka nimalo lagan put u nokaut fazi. Prvi protivnik u osmini finala bit će neugodna reprezentacija Finske, koja je osvojila treće mjesto u skupini B. Utakmica je na rasporedu u subotu, a pobjednik tog dvoboja u četvrtfinalu će ići na boljeg iz susreta pobjednika skupine D i četvrtoplasirane momčadi iz skupine C. Ždrijeb je Srbiju smjestio u istu polovicu s aktualnim svjetskim prvacima, reprezentacijom Njemačke, s kojom je moguć susret u polufinalu, pod uvjetom da obje momčadi stignu do te faze. Turska će kao pobjednik skupine igrati protiv Švedske.
Ključne riječi
košarka Turska Srbija

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
00:22 04.09.2025.

Koja nacija? Kome se vi obraćate?

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
23:35 03.09.2025.

A kako je Njemačka odigrala? Zna li se šta? Ili nije stalo u ovoliki članak?

FI
Filidor
23:06 03.09.2025.

Srbija u finale.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-08-25/yu_kos.jpg
Premium sadržaj
4
Intrigantni detalji

Srpski mit kako Hrvatsku sustiže prokletstvo: 'Ono cvijeće smo simbolično ostavili na postolju'

U filmu srpskog dokumentarista o Eurobasketu 1995. problematizira se i odlazak hrvatskih košarkaša s postolja, prije no što će se svirati "Hej, Slaveni". Himnu pod čijim ehom su se pravdala razaranja i ubijanja po Hrvatskoj naši košarkaši nisu htjeli slušati i to je u tom trenutku bila čak i razumljiva odluka, tko god da ju je donio. A donesena je, navodno, u Uredu predsjednika Franje Tuđmana i teško je povjerovati da je bila spontana.

Učitaj još