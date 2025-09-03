Potez s Maksimira razjario dio navijača Dinama, ostali su izvan sebe: 'Kakve su ovo gluposti?'

Uprava Dinama našla se na udaru žestokih kritika nakon što je objavila popis od 25 igrača na koje trener Mario Kovačević računa u Europskoj ligi. Iako je većina imena bila očekivana, izostanak francuskog desnog beka Ronaëla Pierre-Gabriela (27) odjeknuo je poput bombe i izazvao opću buru među navijačima. Igrač koji je u Dinamo stigao u veljači 2024. godine i prošle sezone bio jedan od ključnih kotačića momčadi, odigravši čak 41 utakmicu, ove sezone pretvorio se u pravu enigmu. Unatoč tome što je pripreme prošao u najboljem redu, u uvodnih pet kola nove sezone nije dobio ni minute, a izostavljanje s europskog popisa bila je kap koja je prelila čašu strpljenja navijača.

Odluka da se na njega ne računa u Europi samo je potvrdila sve glasnija nagađanja da ga je novi trener Mario Kovačević, koji je klupu preuzeo u lipnju, u potpunosti otpisao. Zašto je to tako, pitanje je koje muči mnoge, a iz kluba nema jasnog odgovora. Nagađa se da je riječ o odluci trenera ili možda čak želji samog igrača da napusti klub, no nedostatak transparentnosti samo je dodatno potpirio nezadovoljstvo. Pristalice "Modrih" ne mogu se pomiriti s činjenicom da je igrač, koji je donedavno bio standardan i pouzdan, preko noći postao višak bez ikakvog objašnjenja.

Društvene mreže kluba ubrzo su preplavljene stotinama komentara u kojima navijači ne skrivaju svoje razočaranje i bijes. "Zašto je RPG otpisan? On je pokrivao obje bekovske pozicije, moglo mu se dati minutažu u rotaciji", "Šteta za RPG-a. Izgleda da je na izlaznim vratima na zimu", "Što je s RPG-om?", "RPG je najbolji bek lige", samo su neke od poruka koje oslikavaju zbunjenost i frustraciju. Mnogi se pitaju tko će biti zamjena na poziciji desnog bočnog: "Što vi mislite, da će Valinčić odigrati sve utakmice u sezoni? Gdje vam je rezervni desni bočni?".

Posebno su glasne teorije koje ovaj potez povezuju s unutar-klupskim promjenama. "Nije mi jasno zašto RPG-a nema na popisu. Jedan Živković i Hoxha jesu, a nisu zaslužili. Čovjek je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Dinama. Nije to zaslužio. Očito se Boban hoće riješiti svih igrača koje je doveo Marić, nema drugog objašnjenja", napisao je jedan od navijača, aludirajući na promjene u sportskom sektoru kluba. Drugi navijač je u podužem komentaru na Facebooku sažeo mišljenje mnogih: "RPG je bio sasvim solidno pojačanje zadnje dvije sezone. Odrađivao uredno svoj posao, dobar, čvrst u duelima, zna često i povući loptu prema naprijed. Ne kužim kakve su ovo gluposti rješavanja igrača koji može puno dati za klub?". Isti navijač upozorio je i na drugi problematičan detalj s popisa – činjenicu da su prijavljena samo dva vratara, što smatra ogromnim rizikom. Dok navijači traže odgovore, sudbina igrača s brojem 18 ostaje neizvjesna, a pritisak na upravu i trenera raste uoči važnih europskih ispita.