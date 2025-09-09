Srbi doživjeli blamažu usred Beograda, Englezi im zabili pet komada

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u Beogradu, gdje je na Marakani u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo izgubila od Engleske s uvjerljivih 0:5. Strijelci za goste bili su Noni Madueke, Harry Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa i Marcus Rashford. Situaciju za Srbiju dodatno je pogoršao crveni karton Nikole Milenkovića u 72. minuti, nakon čega je domaća momčad ostala s igračem manje.

Dvoboj je obilježila i napeta atmosfera na tribinama. Srpski navijači izviždali su izbornika Dragana Stojkovića Piksija i tražili njegov odlazak s klupe. Engleska je ovom pobjedom učvrstila vodeće mjesto u skupini K s maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica i impresivnom gol-razlikom: 13 postignutih pogodaka bez ijednog primljenog. Srbija je treća sa sedam bodova.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, i to u dosad najvažnijoj utakmici. Na Bilinom polju u Zenici Austrija je slavila protiv Zmajeva rezultatom 2:1. Sada su BiH i Austrija na vrhu ljestvice poravnati sa po 12 bodova, ali Austrijanci imaju utakmicu zaostatka.

Skupina D

Azerbajdžan - Ukrajina 1-1 (Mahmudov 72-11m / Sudakov 51)

Francuska - Island 2-1 (Mbappe 45-11m, Barcola 62 / Gudjohnsen 21)

Ljestvica:

1. Francuska 2 2 0 0 4-1 6

2. Island 2 1 0 1 6-2 3

3. Ukrajina 2 0 1 1 1-3 1

4. Azerbajdžan 2 0 1 1 1-6 1

Skupina F

Armenija - Irska 2-1 (Spertsjan 45+1-11m, Ranos 51 / Ferguson 57)

Mađarska - Portugal 2-3 (Varga 21, 84 / Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58-11m, Joao Cancelo 86)

Ljestvica:

1. Portugal 2 2 0 0 8-2 6

2. Armenija 2 1 0 1 2-6 3

3. Mađarska 2 0 1 1 4-5 1

4. Irska 2 0 1 1 3-4 1

Skupina H

BiH - Austrija 1-2 (Džeko 50 / Sabitzer 49, Laimer 65)

Cipar - Rumunjska 2-2 (Loizou 29, Charalampous 76 / Dragus 2, 18)

Ljestvica:

1. BiH 5 4 0 1 11-3 12

2. Austrija 4 4 0 0 9-3 12

3. Rumunjska 5 2 1 2 10-6 7

4. Cipar 5 1 1 3 5-7 4

5. San Marino 5 0 0 5 1-18 0

Skupina I

Norveška - Moldavija 11-1 (Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Myhre 6, Odegaard 45+1, Asgaard 67, 76, 79, 90+1 / Ostigard 71-ag)

Ljestvica:

1. Norveška 5 5 0 0 24-3 15

2. Italija 4 3 0 1 12-7 9

3. Izrael 5 3 0 2 15-11 9

4. Estonija 5 1 0 4 5-13 3

5. Moldavija 5 0 0 5 3-25 0

Skupina K

Albanija - Latvija 1-0 (Asllani 25-11m)

Srbija - Engleska 0-5 (Kane 33, Madueke 35, Konsa 52, Guehi 75, Rashford 90-11m)

Ljestvica:

1. Engleska 5 5 0 0 13-0 15

2. Albanija 5 2 2 1 5-3 8

3. Srbija 4 2 1 1 4-5 7

4. Latvija 5 1 1 3 2-6 4

5. Andora 5 0 0 5 0-10 0