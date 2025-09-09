Naši Portali
PORAŽENA I BIH

Srbi doživjeli blamažu usred Beograda, Englezi im zabili pet komada

Beograd: Susret Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages
VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 22:53

Engleska je ovom pobjedom učvrstila vodeće mjesto u skupini K s maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica i impresivnom gol-razlikom: 13 postignutih pogodaka bez ijednog primljenog. Srbija je treća sa sedam bodova.

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u Beogradu, gdje je na Marakani u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo izgubila od Engleske s uvjerljivih 0:5. Strijelci za goste bili su Noni Madueke, Harry Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa i Marcus Rashford. Situaciju za Srbiju dodatno je pogoršao crveni karton Nikole Milenkovića u 72. minuti, nakon čega je domaća momčad ostala s igračem manje.

Dvoboj je obilježila i napeta atmosfera na tribinama. Srpski navijači izviždali su izbornika Dragana Stojkovića Piksija i tražili njegov odlazak s klupe. Engleska je ovom pobjedom učvrstila vodeće mjesto u skupini K s maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica i impresivnom gol-razlikom: 13 postignutih pogodaka bez ijednog primljenog. Srbija je treća sa sedam bodova.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, i to u dosad najvažnijoj utakmici. Na Bilinom polju u Zenici Austrija je slavila protiv Zmajeva rezultatom 2:1. Sada su BiH i Austrija na vrhu ljestvice poravnati sa po 12 bodova, ali Austrijanci imaju utakmicu zaostatka.

Skupina D

Azerbajdžan - Ukrajina 1-1 (Mahmudov 72-11m / Sudakov 51)

Francuska - Island 2-1 (Mbappe 45-11m, Barcola 62 / Gudjohnsen 21)

Ljestvica:
1. Francuska          2  2  0  0  4-1   6
2. Island             2  1  0  1  6-2   3
3. Ukrajina           2  0  1  1  1-3   1
4. Azerbajdžan        2  0  1  1  1-6   1

Skupina F

Armenija - Irska 2-1 (Spertsjan 45+1-11m, Ranos 51 / Ferguson 57)

Mađarska - Portugal 2-3 (Varga 21, 84 / Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58-11m, Joao Cancelo 86)

Ljestvica:
1. Portugal          2  2  0  0  8-2   6
2. Armenija          2  1  0  1  2-6   3
3. Mađarska          2  0  1  1  4-5   1
4. Irska             2  0  1  1  3-4   1

Skupina H

BiH - Austrija 1-2 (Džeko 50 / Sabitzer 49, Laimer 65)

Cipar - Rumunjska 2-2 (Loizou 29, Charalampous 76 / Dragus 2, 18)

Ljestvica:
1. BiH              5  4  0  1  11-3   12
2. Austrija         4  4  0  0  9-3    12
3. Rumunjska        5  2  1  2  10-6    7
4. Cipar            5  1  1  3  5-7     4
5. San Marino       5  0  0  5  1-18    0

Skupina I

Norveška - Moldavija 11-1 (Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Myhre 6, Odegaard 45+1, Asgaard 67, 76, 79, 90+1 / Ostigard 71-ag)

Ljestvica:
1. Norveška         5  5  0  0  24-3   15
2. Italija          4  3  0  1  12-7    9
3. Izrael           5  3  0  2  15-11   9
4. Estonija         5  1  0  4  5-13    3
5. Moldavija        5  0  0  5  3-25    0

Skupina K

Albanija - Latvija 1-0 (Asllani 25-11m)

Srbija - Engleska 0-5 (Kane 33, Madueke 35, Konsa 52, Guehi 75, Rashford 90-11m)

Ljestvica:
1. Engleska         5  5  0  0  13-0   15
2. Albanija         5  2  2  1  5-3     8
3. Srbija           4  2  1  1  4-5     7
4. Latvija          5  1  1  3  2-6     4
5. Andora           5  0  0  5  0-10    0

CA
cane69
23:19 09.09.2025.

Srbi su bili bolji ali su u sve strane službe upetljale svoje prste.

Avatar AnomanderRake
AnomanderRake
23:22 09.09.2025.

Srbi su ih nadigrali, ali nije ih htela sreća. I tako 5 puta. Još će se dugo pričati o izvrsnoj igri Srbije i umalo pobedi. I naravno o sjajnoj atmosferi.

Avatar Sand
Sand
23:28 09.09.2025.

Da su igrali Bellingham i Sakka bilo bi 10 garant 😁

