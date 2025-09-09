Srbi doživjeli blamažu usred Beograda, Englezi im zabili pet komada

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u Beogradu, gdje je na Marakani u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo izgubila od Engleske s uvjerljivih 0:5. Strijelci za goste bili su Noni Madueke, Harry Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa i Marcus Rashford. Situaciju za Srbiju dodatno je pogoršao crveni karton Nikole Milenkovića u 72. minuti, nakon čega je domaća momčad ostala s igračem manje.
Dvoboj je obilježila i napeta atmosfera na tribinama. Srpski navijači izviždali su izbornika Dragana Stojkovića Piksija i tražili njegov odlazak s klupe. Engleska je ovom pobjedom učvrstila vodeće mjesto u skupini K s maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica i impresivnom gol-razlikom: 13 postignutih pogodaka bez ijednog primljenog. Srbija je treća sa sedam bodova.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, i to u dosad najvažnijoj utakmici. Na Bilinom polju u Zenici Austrija je slavila protiv Zmajeva rezultatom 2:1. Sada su BiH i Austrija na vrhu ljestvice poravnati sa po 12 bodova, ali Austrijanci imaju utakmicu zaostatka.
Skupina D
Azerbajdžan - Ukrajina 1-1 (Mahmudov 72-11m / Sudakov 51)
Francuska - Island 2-1 (Mbappe 45-11m, Barcola 62 / Gudjohnsen 21)
Ljestvica:
1. Francuska 2 2 0 0 4-1 6
2. Island 2 1 0 1 6-2 3
3. Ukrajina 2 0 1 1 1-3 1
4. Azerbajdžan 2 0 1 1 1-6 1
Skupina F
Armenija - Irska 2-1 (Spertsjan 45+1-11m, Ranos 51 / Ferguson 57)
Mađarska - Portugal 2-3 (Varga 21, 84 / Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58-11m, Joao Cancelo 86)
Ljestvica:
1. Portugal 2 2 0 0 8-2 6
2. Armenija 2 1 0 1 2-6 3
3. Mađarska 2 0 1 1 4-5 1
4. Irska 2 0 1 1 3-4 1
Skupina H
BiH - Austrija 1-2 (Džeko 50 / Sabitzer 49, Laimer 65)
Cipar - Rumunjska 2-2 (Loizou 29, Charalampous 76 / Dragus 2, 18)
Ljestvica:
1. BiH 5 4 0 1 11-3 12
2. Austrija 4 4 0 0 9-3 12
3. Rumunjska 5 2 1 2 10-6 7
4. Cipar 5 1 1 3 5-7 4
5. San Marino 5 0 0 5 1-18 0
Skupina I
Norveška - Moldavija 11-1 (Haaland 11, 36, 43, 52, 83, Myhre 6, Odegaard 45+1, Asgaard 67, 76, 79, 90+1 / Ostigard 71-ag)
Ljestvica:
1. Norveška 5 5 0 0 24-3 15
2. Italija 4 3 0 1 12-7 9
3. Izrael 5 3 0 2 15-11 9
4. Estonija 5 1 0 4 5-13 3
5. Moldavija 5 0 0 5 3-25 0
Skupina K
Albanija - Latvija 1-0 (Asllani 25-11m)
Srbija - Engleska 0-5 (Kane 33, Madueke 35, Konsa 52, Guehi 75, Rashford 90-11m)
Ljestvica:
1. Engleska 5 5 0 0 13-0 15
2. Albanija 5 2 2 1 5-3 8
3. Srbija 4 2 1 1 4-5 7
4. Latvija 5 1 1 3 2-6 4
5. Andora 5 0 0 5 0-10 0
