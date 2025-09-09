Ovaj rekord je nezamisliv! Da ga sruši, nogometaš bi trebao igrati – 70 godina

reprezentacija

Luka Modrić dobio je predivnu čestitku Maksimira i dirljivu feštu za jubilarni 40. rođendan

Maksimir je pohodila 21 tisuća navijača, a za konačnu potvrdu i opuštenu feštu do kraja našim je reprezentativcima trebalo nešto malo više od pedeset minuta kada smo došli do prednosti od dva pogotka. Najprije je Kristijan Jakić razgalio navijače na tribinama u 35. minuti, a u 51. je Andrej Kramarić u potpunosti opustio navijače drugim našim pogotkom. Krenula je potom pjesma s tribina: 'Zovi, samo zovi...'