Ovaj rekord je nezamisliv! Da ga sruši, nogometaš bi trebao igrati – 70 godina

Prošlo je 30 godina od rušenja najvećeg rekorda u povijesti američkog sporta. Naime, 6. rujna 1995. igrač bejzbola Cal Ripken Jr. postavio je rekord odigravši 2131 uzastopnu utakmicu a da nije propustio nijedan jedini sraz. Ripken je igrao za klub Baltimore Orioles i tog je dana srušio rekord također legendarnog Loua Gehriga, igrača New York Yankeesa, koji je igrao 2130 utakmica zaredom između 1925. i 1939. godine.
