2632 utakmica

Ovaj rekord je nezamisliv! Da ga sruši, nogometaš bi trebao igrati – 70 godina

storyeditor/2025-09-08/2025-09-07T030611Z_1957714903_MT1USATODAY27024064_RTRMADP_3_MLB-LOS-ANGELES-DODGERS-AT-BALTIMORE-ORIOLES.JPG
Autor
Dino Brumec
09.09.2025.
u 15:30

Usporedbe radi, Mateo Lisica trenutačno je igrač s najviše uzastopnih utakmica u SHNL-u, nanizao ih je 46

Prošlo je 30 godina od rušenja najvećeg rekorda u povijesti američkog sporta. Naime, 6. rujna 1995. igrač bejzbola Cal Ripken Jr. postavio je rekord odigravši 2131 uzastopnu utakmicu a da nije propustio nijedan jedini sraz. Ripken je igrao za klub Baltimore Orioles i tog je dana srušio rekord također legendarnog Loua Gehriga, igrača New York Yankeesa, koji je igrao 2130 utakmica zaredom između 1925. i 1939. godine.

Clinton mu osobno čestitao

