RASPLET SKUPINE

Srbi definitivno ostali bez Svjetskog prvenstva u nogometu! Albanci im 'oteli' drugo mjesto

World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v England
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 22:42

Albanija će osvojiti drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije i Srbi ih više ne mogu dostići. Na vrhu su Englezi s 21 bodom iz sedam utakmica. Drugoplasirana Albanija ima 14, a Srbija 10.

Nogometna reprezentacija Srbije definitivno je ostala bez bilo kakve mogućnosti na plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. Epilog je to nakon večerašnjih utakmica kvalifikacija u kojoj su Srbi poraženi na gostovanju kod Engleske (2:0), dok je Albanija s 1:0 slavila kod Andore.

To znači da će Albanija osvojiti drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije i Srbi ih više ne mogu dostići. Na vrhu su Englezi s 21 bodom iz sedam utakmica. Drugoplasirana Albanija ima 14, a Srbija 10.

Za Englesku su za večerašnju pobjedu na Wembleyju zabili Saka u 28. minuti i Eze u sudačkoj nadoknadi. Ovo je bio prvi nastup susjeda s novim izbornikom Veljkom Paunovićem koji tako svoj debi neće pamtiti po dobrome. Posljednje kolo skupine tako neće odlučivati ni o čemu važnome.

Francuska osigurala plasman

Aktualni svjetski doprvaci, nogometaši Francuske potvrdili su plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, oni su u predzadnjem, 5. kolu skupine D na Parku prinčeva svladali Ukrajinu sa 4-0 i tako osigurali prvo mjesto.

Francusku je u vodstvo doveo Mbappe (55-11m) iz kaznenog udarca, na 2-0 je povisio Olise (76), zatim je Mbappe (83) zabio svoj drugi gol, a konačni rezultat postavio je Ekitike (88). Kolo prije kraja Francuska je osigurala prvo mjesto sa 13 bodova, šest više od drugog Islanda i treće Ukrajine.

Francuska je tako postala 29. reprezentacija koja je i teoretski osigurala nastup na SP. Još ranije plasman su osigurali SAD, Kanada i Meksiko kao domaćini, Novi Zeland kao predstavnik Oceanije, Japan, Iran, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordan, Australija, Katar i Saudijska Arabija iz Azije, Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj iz Južne Amerike, Maroko, Tunis, Egipat, Alžir, Gana, Zelenortski otoci, Južnoafrička Republika, Obala Bjelokosti i Senegal iz Afrike te Engleska kao prva europska reprezentacija, a veliku priliku pridružiti im se već u petak imat će i Hrvatska kojoj je dovoljan i bod iz utakmice protiv Farskih otoka u Rijeci.

Tablice omogućuje Sofascore

Avatar rubinet
rubinet
23:04 13.11.2025.

U moru današnjih loših vijesti...napokon nešto lijepo...

Avatar Matija22
Matija22
22:55 13.11.2025.

Budu za Kosovo navijali na Svjetskom prvenstvu.

Avatar juma
juma
22:53 13.11.2025.

Moja iskrena sućut sportskoj redakciji VL. Danas je to već izgledalo nešto bolje i s novim trenerom ste na dobrom putu. Za četiri godine je nova šansa.

Kupnja