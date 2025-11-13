Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
3:0 U GORICI

Mladi vatreni po teškim uvjetima i velikoj magli uvjerljivo svladali Litvu

Susret U-21 reprezentacija Hrvatske i Litve u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 19:01

Pogotke za hrvatsku U-21 reprezentaciju zabili su Krivak, Zvonarek i Grgić.

Hrvatska reprezentacija do 21 godinu ostvarila je drugu i veliku pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027., svladavši Litvu rezultatom 4:0 u susretu odigranom u Velikoj Gorici.

HRVATSKA - LITVA 3:0

Sudac: Kristoffer Hagenes (Norveška)

Stadion: Velika Gorica

Strijelci: Krivak 27’ (1:0), Zvonarek 73’ (2:0), Grgić 82’ (3:0), Grgić 90+4' (4:0)

Žuti kartoni: Krivak 3’, Zvonarek 6’, Zevzikovas 18’, Šluta 26’, Barišić 69’

HRVATSKA: Silić, Hrgović (Bukvić 85’), Prpić, Barišić (Topić 82’), Šotiček (Hodak 74’), Jagušić, Grgić, Zvonarek (Tunjić 74’), Krivak (Kavelj 84’), Katić, Mlačić

LITVA: Virvilas, Audinis, Sapola, Slendzoka, Zevzikovas, Stankevičius (Steponavičius 46’), Michelbrink (Setkus 81’), Burdzilauskas, Šluta, Jansonas (Stelmokas 81’), Gudelevičius (Klimavičius 81’)

Iako je Hrvatska u utakmicu ušla kao favorit, uvjeti za igru bili su daleko od idealnih jer gusta magla otežavala je vidljivost.

Unatoč tome, izabranici Ivice Olića pokazali su ozbiljnost i kvalitetu te sigurnom izvedbom stigli do očekivanih bodova. Povela je Hrvatska u 27. minuti preko Fabijana Krivaka, a prednost je u nastavku povećao Lovro Zvonarek u 73. minuti. U završnici susreta Leon Grgić je s dva pogotka, u 82. i u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, potvrdio visoku pobjedu hrvatske selekcije.

Ovim trijumfom Hrvatska je zadržala priključak vrhu skupine i potvrdila dobru formu na početku kvalifikacijskog ciklusa. Sljedeći ispit mlade reprezentacije slijedi u utorak, 18. studenoga, kada će u Budimpešti gostovati kod Mađarske. Mađari su nakon tri odigrana kola bez poraza, no još uvijek čekaju prvu pobjedu te imaju tri osvojena boda.

Izabranici Ivice Olića u nastavku kvalifikacija tražit će kontinuitet dobrih rezultata i novi korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Albaniji i Srbiji.

Skupina H (kvalifikacije za Europsko prvenstvo):

1. Hrvatska 7

2. Turska 5

3. Ukrajina 4

4. Mađarska 3

5. Litva 1
Ključne riječi
nogomet Hrvatska U-21 reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Konferencija za novinare Zlatka Dalića i Dominika Livakovića
Video sadržaj
TEŠKI TRENUCI

Dalić poslao upozorenje Livakoviću, hoće li Dinamo biti slamka spasa za jedinicu vatrenih?

- Vratari su u drugoj poziciji nego igrači. Dominik je branio mnogo sjajnih utakmica za reprezentaciju i nikad nije pogriješio, ali mora igrati više u klubu. Tu situaciju mora riješiti do ožujka. Svi igrači moraju igrati, to je jasno, tko ne igra, neće biti na popisu. Moraju dati sve od sebe - rekao je izbornik reprezentacije Zlatko Dalić ovog tjedna o Livakovićevoj situaciji

Učitaj još

Kupnja