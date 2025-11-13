Mladi vatreni po teškim uvjetima i velikoj magli uvjerljivo svladali Litvu

Hrvatska reprezentacija do 21 godinu ostvarila je drugu i veliku pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027., svladavši Litvu rezultatom 4:0 u susretu odigranom u Velikoj Gorici.

HRVATSKA - LITVA 3:0

Sudac: Kristoffer Hagenes (Norveška)

Stadion: Velika Gorica

Strijelci: Krivak 27’ (1:0), Zvonarek 73’ (2:0), Grgić 82’ (3:0), Grgić 90+4' (4:0)

Žuti kartoni: Krivak 3’, Zvonarek 6’, Zevzikovas 18’, Šluta 26’, Barišić 69’

HRVATSKA: Silić, Hrgović (Bukvić 85’), Prpić, Barišić (Topić 82’), Šotiček (Hodak 74’), Jagušić, Grgić, Zvonarek (Tunjić 74’), Krivak (Kavelj 84’), Katić, Mlačić

LITVA: Virvilas, Audinis, Sapola, Slendzoka, Zevzikovas, Stankevičius (Steponavičius 46’), Michelbrink (Setkus 81’), Burdzilauskas, Šluta, Jansonas (Stelmokas 81’), Gudelevičius (Klimavičius 81’)

Iako je Hrvatska u utakmicu ušla kao favorit, uvjeti za igru bili su daleko od idealnih jer gusta magla otežavala je vidljivost.

Unatoč tome, izabranici Ivice Olića pokazali su ozbiljnost i kvalitetu te sigurnom izvedbom stigli do očekivanih bodova. Povela je Hrvatska u 27. minuti preko Fabijana Krivaka, a prednost je u nastavku povećao Lovro Zvonarek u 73. minuti. U završnici susreta Leon Grgić je s dva pogotka, u 82. i u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, potvrdio visoku pobjedu hrvatske selekcije.

Ovim trijumfom Hrvatska je zadržala priključak vrhu skupine i potvrdila dobru formu na početku kvalifikacijskog ciklusa. Sljedeći ispit mlade reprezentacije slijedi u utorak, 18. studenoga, kada će u Budimpešti gostovati kod Mađarske. Mađari su nakon tri odigrana kola bez poraza, no još uvijek čekaju prvu pobjedu te imaju tri osvojena boda.

Izabranici Ivice Olića u nastavku kvalifikacija tražit će kontinuitet dobrih rezultata i novi korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Albaniji i Srbiji.

Skupina H (kvalifikacije za Europsko prvenstvo):

1. Hrvatska 7

2. Turska 5

3. Ukrajina 4

4. Mađarska 3

5. Litva 1