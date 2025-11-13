Slaven Bilić se vraća? Englezima je otkrio što smjera: 'Volio bih opet biti u Premier ligi...'

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić gostovao je u razgovoru za engleski medij TalkSport. U razgovoru je pričao o svojem potencijalnom povratku trenerskom poslu u engleskom klupskom nogometu.

- Naravno da bih se volio vratiti u Premier ligu ili Championship. Uostalom, tko ne bi? Mislim da sam se dokazao u Premier ligi, baš kao i na klupi West Bromwich Albiona.

Bilić je priznao da je bio blizu klupe Nottingham Foresta u prosincu 2023. godine nakon što je Steve Cooper dobio otkaz, ali tada se kontroverzni Grk na čelu kluba Evangelos Marinakis ipak odlučio za portugalskog stručnjaka Nuna Espirita Santa.

- Bio sam blizu, da, ali to nije bitno, jer nisam dobio posao. Oni su se odlučili za Nuna koji je sjajan trener i koji je napravio sjajne stvari na klupi Wolvesa, dok o ostvarenjima na klupi Foresta ne moramo ni pričati - rekao je Bilić.

Podsjetimo, Bilić je kao trener u engleskoj premier ligi vodio West Ham i West Bromwich Albion, upisavši točno 100 utakmica u najmoćnijoj ligi svijeta. Vodio je West Ham u dvije i pol sezone Premiershipa, dok je na kormilu West Broma proveo 13 utakmica u prvom rangu, nakon što je promovirao klub iz Championshipa. U drugom rangu engleskog nogometa je, osim West Bromwich Albiona, vodio i Watford.

Splitski stručnjak je bez kluba od 16. kolovoza 2024. godine, kada mu je raskinut mandat u saudijskom prvoligašu Al-Fatehu, a od tada se poglavito bavi voditeljem u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" gdje intervjuira razne goste iz sportskog svijeta.

Kronološki gledano, Bilić je tijekom svoje karijere vodio Hajduk, hrvatsku U-21 reprezentaciju, hrvatsku A reprezentaciju, Lokomotiv Moskvu, Bešiktaš, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford i Al-Fateh. Još uvijek čeka na prvi trofej u svojoj trenerskoj karijeri.