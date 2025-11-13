Naši Portali
DUGO BEZ ANGAŽMANA

Slaven Bilić se vraća? Englezima je otkrio što smjera: 'Volio bih opet biti u Premier ligi...'

Edi Džindo
13.11.2025.
u 11:16

Bilić je priznao i da je bio blizu klupe Nottingham Foresta u prosincu 2023. godine nakon što je Steve Cooper dobio otkaz, ali tada se kontroverzni Grk na čelu kluba Evangelos Marinakis ipak odlučio za portugalskog stručnjaka Nuna Espirita Santa

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić gostovao je u razgovoru za engleski medij TalkSport. U razgovoru je pričao o svojem potencijalnom povratku trenerskom poslu u engleskom klupskom nogometu. 

- Naravno da bih se volio vratiti u Premier ligu ili Championship. Uostalom, tko ne bi? Mislim da sam se dokazao u Premier ligi, baš kao i na klupi West Bromwich Albiona.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Bilić je priznao da je bio blizu klupe Nottingham Foresta u prosincu 2023. godine nakon što je Steve Cooper dobio otkaz, ali tada se kontroverzni Grk na čelu kluba Evangelos Marinakis ipak odlučio za portugalskog stručnjaka Nuna Espirita Santa.

- Bio sam blizu, da, ali to nije bitno, jer nisam dobio posao. Oni su se odlučili za Nuna koji je sjajan trener i koji je napravio sjajne stvari na klupi Wolvesa, dok o ostvarenjima na klupi Foresta ne moramo ni pričati - rekao je Bilić.

Podsjetimo, Bilić je kao trener u engleskoj premier ligi vodio West Ham i West Bromwich Albion, upisavši točno 100 utakmica u najmoćnijoj ligi svijeta. Vodio je West Ham u dvije i pol sezone Premiershipa, dok je na kormilu West Broma proveo 13 utakmica u prvom rangu, nakon što je promovirao klub iz Championshipa. U drugom rangu engleskog nogometa je, osim West Bromwich Albiona, vodio i Watford

VEZANI ČLANCI:

Splitski stručnjak je bez kluba od 16. kolovoza 2024. godine, kada mu je raskinut mandat u saudijskom prvoligašu Al-Fatehu, a od tada se poglavito bavi voditeljem u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" gdje intervjuira razne goste iz sportskog svijeta.

Kronološki gledano, Bilić je tijekom svoje karijere vodio Hajduk, hrvatsku U-21 reprezentaciju, hrvatsku A reprezentaciju, Lokomotiv Moskvu, Bešiktaš, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford i Al-Fateh. Još uvijek čeka na prvi trofej u svojoj trenerskoj karijeri. 

