Split u Jedinstvenoj ligi svladao Cedevitu sa 76:74

Zanimljivi derbi 15. kola Jedinstvene lige zasluženo je pripao domaćinu, Split je svladao Cedevitu sa 76:74 (21:18, 25:21, 16:14, 14:21). U jednom trenutku, u 25. minuti, momčad Srđana Subotića imala je plus 14 (57:43) i nekoliko otvorenih šuteva, ali ekipa Anđelka Matova na krilima raspoloženih Roka Radovića (24 koša) i Mateja Bošnjaka (27 koševa) uspjela je doći do neizvjesne završnice (74:74, 30 sekundi do kraja), koja je pripala Splićanima. Kod "žutih" prvo ime bio je Roko Gizdavčić (22 koša), njemu uz bok bili su Ante Perkušić (18 koševa) i Viktor Šarić (14 skokova).

- Ovo nam je bila najbolja ovosezonska utakmica, posebno u obrambenoj fazi. Bila je prava utakmica, još jedan pokazatelj da će Final Four biti zanimljiv - kazao je trener Splita Srđan Subotić.

Gosti su se dugo tražili, na kraju su imali šut za produžetak.

- Čestitam Splitu na zasluženoj pobjedi, bili smo u minusu, stizali, došli do neizvjesne završnice. Nisu bili ključni šutevi u posljednjim sekundama, već naša prosuta kontra "tri na dva". Vesele ovakve utakmice, trebaju nam - rekao je Cedevitin trener Anđelko Matov.