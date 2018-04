Bojan, Šiši i Žiža u borbu za naslov, ostali 'na pecanje'

U borbu za NBA naslov krenut će u subotu i trojica hrvatskih košarkaša – Dario Šarić (Sixers), Bojan Bogdanović (Pacers) i Ante Žižić (Cavaliers). Premda je u najjačoj momčadi, ako su mu svi suigrači zdravi, Žižić će u play-offu imati najmanje značajnu ulogu jer je tek treći centar u svom sastavu. Za razliku od Bogdanovića i Šarića od kojih se očekuje da budu protagonisti.

A Šariću slijede dvoboji s najboljim slovenskim košarkašem Goranom Dragićem i njegovim Miamijem, dok će se Bogdanović namjeriti na najsvestranijeg košarkaša današnjice LeBrona Jamesa.

U posljednjoj noći osnovnog dijela NBA sezone trojica naših imala su uvjerljive nastupe. Ponajprije Šarić koji se i unatoč rasječenoj usnici i okrnjenom zubu, ktome i uz problematični lakat, pojavio u prvoj petorci i Bucksima zabio 24 koša, najviše u momčadi. Za 16. uzastopnu pobjedu Sixersa.

Dobru završnu predstavu imao je i Hezonja koji je s 15 koševa, 7 skokova i 6 asistencija sudjelovao u pobjedi nad Wizardsima (101:92).

Rekordnu večer imao je pak mlađahni Ante Žižić (213 cm) koji je u 27 minuta uknjižio 20 koševa i sedam skokova u porazu Clevelanda od New Yorka (98:110). Rekordne minute Ante je dobio jer je trener odmarao Lovea, a Nance Jr. igrao je samo deset i pol minuta.

Pas ‘nastradao’ zbog Bendera

I Antin vršnjak Ivica Zubac (216 cm) dobio je solidnu minutažu (18 minuta) pa je upisao 6 koševa, 5 skokova i 3 blokade pokazavši da mu je mjesto u NBA ligi.

Pomalo je neobično to da je Zubac u svojoj prvoj sezoni dobivao više minuta (16 naprama 9) nego u drugoj pa su mu i prosjeci lošiji (3,7 koševa i 2,8 skokova) nego godinu prije (7,5 koševa, 4,2 skoka). Velika prepreka bio mu je Brook Lopez, teški centar poput mladog Hrvata, koji je imao punu minutažu. Zubcu je minutažu krao i Nance Jr. koji, nakon razmjene u Cleveland, to sada čini i Žižiću jer je riječ o krilnom-centru koji s 206 cm može igrati i peticu, a pokretljiviji je od dvojice Hrvata.

Žižić je nastupio u samo 32 utakmice i to uz prosječnu minutažu od 6:42 za koje vrijeme je knjižio 3,7 koševa i 1,9 skokova. No, isto tako treba reći da je u utakmicama u kojima je dobio više minuta 14 i 13 koševa, a sada i 20.

Za razliku od njih dvojice, treći NBA Hrvat rođen 1997. godine, ne može reći da nije dobio pravu priliku. Štoviše, Bender je šesti igrač po minutaži (25:16) u sastavu Sunsa na što je uzvratio s prosjekom od 6,5 koševa i 4,4 skokova pa se u menadžmentu kluba vode rasprave zadržati ili se riješiti 216 cm visokog mladog Hrvata.

No, za koga god Bender bude igrao, vjerujemo da taj neće pogriješiti jer dečko će tek u studenom napuniti 20 godina i pred njim je velika perspektiva. Dakako, uz ponešto više rada na unutarnjoj igri s obzirom na to da mu onaj šuterski dio zasad bolje ide.

Hezonju dovesti želi Divac

A zbog te njegove nedostatne unutarnje igre dogodilo se i to da je jedan navijač Sunsa obećao da će pojesti svog psa ako Bender zakuca. Kada je to Dragan učinio, izvjesni Kris Hanson se našalio pa je na svom Twitteru objavio sliku svog psa ispod noža i vilice.

Sezonu više iza sebe (tri) ima Hezonja koji je došao do karijernog raskršća. Dubrovčanin je bio sedmi igrač po minutaži (22:04), a sedmi je i strijelac (9.6), u sastavu Orlanda čiji se menadžment zasad nije odlučio produljiti ugovor s ovim atletičnim krilom. No, to ne znači da Mario neće ostati u Orlandu, no mogle su se čuti priče da bi mogao završiti u Sacramentu jer ga tamo priželjkuju GM Vlade Divac i direktor igračkog osoblja Predrag Stojaković.

Ono čega Hezonji ne nedostaje jest samopouzdanje, na koju temu sad već bivši trener Frank Vogel ističe:

– Mi želimo da on bude agresivan, a ja ne želim da on propušta otvorene trice, ali i ne želim da šutira nerezonske trice.

– On uvijek pokušava izvesti nešto spektakularno umjesto da stvari pojednostavi – zaključio je iskusni suigrač Shelvin Mack.