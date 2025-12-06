Rijeka pobijedila Vukovar i približila se vrhu ljestvice, evo gdje je sada prvak Hrvatske

Rijeka je povela u 11. minuti vrlo lijepim pogotkom Stjepana Radeljića iz slobodnog udarca. U 30. je bilo 2-0 nakon gola Ante Oreča, ali su gosti smanjili u 67. minuti. Domaću je mrežu tada naciljao Robin de Jesus Gonzalez. Ogled je zaključen u 80. minuti kada je Toni Fruk s bijele točke pogodio za 3-1. Ova pobjeda odvela je Rijeku privremeno na četvrto mjesto ljestvice, dok je Vukovar 1991 ostao posljednji. Rijeka je uzvratila Vukovaru 1991 koji je aktualnog prvaka pobijedio ranije u sezoni, 3-2 kao domaćin u Vinkovcima.

Od samog početka na Rujevici je igrala samo jedna momčad. Rijeka je napadala u valovima, a po prvi puta se gostujuća mreža zatresla već u 11. minuti. Iznimno efektan pogodak postigao je Stjepan Radeljić koji je namjestio loptu na skoro 30 metara i iz slobodnog udarca pogodio pod gredu za 1-0. Trajali su napadi Rijeke tijekom prvog poluvremena, a povećanje vodstva dogodilo se nakon točno pola sata igre. Iz blizine je tada pogodio Oreč za 2-0. Prvu šansu gosti su imali u 33. minuti kada je mlako zaprijetio Puljić, a domaćin je pri kraju prvog dijela propustio dodatno povećati vodstvo. Prvo je šansu imao Janković u 42. minuti, a potom je gostujući vratar Bulat vrlo lijepo zaustavio pokušaj Majstorovića nakon kornera.

Rijeka se nije zadovoljila s dva gola prednosti pa je odmah na startu drugog dijela dva puta opasno zaprijetila. Pucali su Menalo i Janković, ali u oba slučaja je odlično reagirao Bulat, vratar kluba iz Vukovara. Sve šanse je Rijeka propustila što joj se obilo o glavu u 67. minuti. Domaća obrana tada je vrlo traljavo reagirala, situaciju je iskoristio Gonzalez koji je zabio za 1-2 čime je unio neizvjesnost prije same završnice dvoboja na Rujevici.

Utakmica se u samom finišu ipak nije zakomplicirala. Nakon prekršaja na Oreču dosuđen je jedanaesterac za Rijeku, a Fruk je pogodio s bijele točke u 80. minuti za konačnih 3-1.