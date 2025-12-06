Naši Portali
Cibosi razočarali

Kvarner šokirao vukove i izborio povijesnu pobjedu nad Cibonom u Zagrebu

DPA
Autor
Dražen Brajdić
06.12.2025.
u 20:08

Da su, uz više sreće nego pameti, vukovi dobili utakmicu bilo bi nezasluženo a na neki način i nepravedno prema nominalno slabijoj momčadi trenera Aleksandra Šćepanovića koja je igrala s puno više energije ali i igračke pameti

U prvoj utakmici nakon reprezentativne pauze, košarkaši Cibone odigrali su vrlo slabu predstavu. Premda odmorni i osvježeni, neočekivano su izgubili od momčadi Kvarnera (80:82) čiji igrači su cijeli susret djelovali energičnije. I zasluženo izborili prvu zagrebačku pobjedu nad Cibonom za ovaj riječki klub.

A da nisu dovoljno u utakmici kod cibosa se vidjelo i po nekim akcijama u prvoj četvrtini kada su Zagrepčani primili dvije daleke trice od ploče s istekom vremena za napad. A koncentracije je domaćinima nedostajalo cijelu utakmicu pa tako i u završnici.

Tri minute prije kraja Riječani su tricom ljevorukog Vujičića došli u prednost (775:76) a u toj situaciji su imali i dva napada za povećanje prednosti.

Stotinjak sekundi prije kraja novopridošli cibos Palokaj šutira tricu sa osam metara a promašeni šut hvata Roberson i zabija. No, na u sljedećoj akciji zabija riječki Amerikanac Hannah (77:78) a Cibonin Roberson čini korake nakon čega opet zabija Hannah, možda i najteži šut utakmice, za 77:80.

Cibonin trener Rudež tada zove minutu odmora ne bi li njegov sastav u posljednjih 67 sekundi ipak iščupao bodove. No, Cibona u tome ne uspijeva a svojevrsnim tragičarom završnice biva Roberson. A on je najprije promašio tricu ali stvar spašava Hepa na kojem, na šutu za tricu, Vučić čini prekršaj. Amerikanac pogađa sva tri bacanja za 80:80 a Kvarner kreće u posljednji napad. Nakon preuzimanja u obrani, što se pokazalo kobnim, Hannah spušta loptu u reket na Vučića na kojem je ostao niži Roberson. I premda Kvarnerov igrač promašuje, netko od cibosa dira mrežicu i koš se priznaje za konačnih 80:82. Doduše, imala je Cibona još pokoju sekundu za očajnički napad u kojem odgovornost na sebe preuzima Roberson koji ipak nije "match winner" pa na trici biva blokiran od Vujičića.

Da su, uz više sreće nego pameti dobili ovu utakmicu, a i to se moglo dogoditi, bilo bi to nezasluženo a na neki način i nepravedno prema nominalno slabijoj momčadi koja je igrala s puno više energije ali i igračke pameti. Uostalom, ne bi bilo pravedno niti prema treneru Riječana Aleksandru Šćepanoviću koji se nakon 11 godina karijere u Njemačkoj vratio u Hrvatsku i na kormilu Kvarnera naslijedio Antu Nazora.

U sastavu oduševljenih pobjednika prednjačili su dojučerašnji igrači zagrebačkih klubova, donedavni dinamovac Ivan Vučić (23 koša) i bivši cedevitaš Ogrizović (19 koševa) a dvoznamenkasti su bili Jambrović (11) i Hannah (10).

Iz Cibonina sivila teško je izdvojiti bilo koga no statistika će reći da je više od ostalih vrijedio učinak Serdarušića (8 koševa, 8 skokova) i kapetana Radovčića (12 koševa, 5 asista).
Kvarner cibona košarka

