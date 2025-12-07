Novi double-double za Ivicu Zubca, legendarni James Harden se upisao u povijest

James Harden probio se među 10 najboljih strijelaca svih vremena NBA lige, ali njegovih 34 poena nije bilo dovoljno da sinoć svoju momčad, Los Angeles Clipperse, odvede do pobjede jer su Minnesota Timberwolvesi slavili su u gostima sa 109:106.

Harden je jedan od samo tri aktivna igrača na listi 10 najboljih strijelaca lige, uz Kevina Duranta iz Houstona, koji je osmi, i zvijezdu Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa, koji je na vrhu liste s 42.268 koševa, nadmašivši Kareema Abdul-Jabbara u 2023. godini.Harden, koji je sada u svojoj 17. sezoni, bio je vodeći strijelac NBA lige tri sezone zaredom, od 2017. do 2020. Ali "Brada" nikada nije osvojio prvenstvo, a Clippersi su imali katastrofalan početak sezone, završivši na dnu lige sa šest pobjeda i 18 poraza.

Hrvatski centar Ivica Zubac imao je još jedan "double-double" učinak s 15 koševa i 13 skokova.

Oslabljeni Golden State Warriorsi iznenadili su Cavalierse pobjedom od 99:94 u Clevelandu. Bez zvijezda Stephena Curryja, Draymonda Greena, Ala Horforda, Jimmyja Butlera, De'Anthonyja Meltona i Setha Curryja, Pat Spencer je započeo svoju prvu NBA utakmicu i predvodio Warriorse s 19 poena, što je njegov osobni rekord.

Detroit, vodeći u Istočnoj konferenciji, pobijedio je oslabljene Milwaukee Buckse 124:112. Cade Cunningham je za Pistonse postigao 23 poena i 12 asistencija, dok je Jalen Duren dodao 16 poena i 16 skokova. Kevin Porter Jr. postigao je 32 poena i predvodio Buckse, koji su zbog ozljede ostali bez dvostrukog MVP-a Giannisa Antetokounmpa.

Sacramento Kingsi, predvođeni Zachom LaVineom, koji je u sezoni postigao 42 poena, pobijedili su domaću momčad 127-111 u Miamiju. LaVine je pogodio osam od 14 trica Sacramenta i Kingsi su ostvarili svoju prvu dvoznamenkastu pobjedu sezone. Dario Šarić nije igrao za Kingse.

Michael Porter Jr. postigao je 35 poena, a Brooklyn je vodio gotovo cijelo vrijeme u pobjedi nad najgorim New Orleansom u NBA ligi u New Yorku.

Netsi su pobijedili treći put u četiri utakmice zahvaljujući Porterovoj trećoj uzastopnoj utakmici s 30 poena, a ukupno osmoj. Brooklyn je također poboljšao svoj omjer na 5-6 u posljednjih 11 utakmica otkako je izgubio 11 od prvih 12 utakmica. Porter je pogodio 14 od 23 šuta, uključujući 5 od 10 trica. Dodao je i devet skokova, a Netsi su vodili s čak 28 poena razlike.

Trey Murphy III postigao je 23 poena, ali Pelicansi su izgubili šesti uzastopni poraz. Karlo Matković je za 10 minuta igre dao 3 koša i imao 2 skoka, a New Orleans je ostao zadnji u ligi s omjerom 3-21, a 1-11 pod vodstvom privremenog trenera Jamesa Borrege.