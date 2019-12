Španjolci objavili senzaciju o Modriću, ovo bi zatreslo nogometni svijet!

Veznjak Real Madrida i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić mogao bi napustiti Santiago Bernabeu i preseliti u Napoli, a u drugom smjeru otišao bi branič Kalidou Koulibaly.

Piše to španjolski Eldesmarque te dodaje da Napoli za 28-godišnjeg braniča traži 120 milijuna eura. No, zadovoljio bi se svotom od 50 milijuna plus Lukom Modrićem.

Robusni senegalski branič na terenu je impresivan i na meti je brojnih europskih klubova među kojima su Real Madrid i Barcelona. Ovih dana mediji su objavili i da ga želi dovesti Jose Mourinho, novi trener Tottenhama.

- Toliko volim Koulibalyja da sam odbio ponudu od 105 milijuna eura. No, doći će vrijeme kada ćemo se morati rastati - rekao je predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis i dodao:

- U krivu su svi koji kažu da nismo pojačali našu obranu.

Dodajmo i da je De Laurentiis nedavno uručio otkaz treneru Carlu Ancelottiju u utorak, tri sata nakon što je klub pobijedio Genk s 4:0 i plasirao se u osminu finala Lige prvaka. Novi trener je legendarni nogometaš Milana Gennaro Gattuso.

