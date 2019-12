Njegova izjava glavna je vijest u Srbiji, svi pišu o tome: Ispljuvao je Hrvate, ponizio ih je!

Predrag Mijatović, Luka Modrić, Nemanja Matić, Edin Džeko i Miralem Pjanić samo su neki od ambasadora Plazma Sportskih igara mladih. Sada im se pridružio i prvi čovjek Uefe Slovenac Aleksander Čeferin. Plaketu je Čeferinu predao Predrag Mijatović, najdugovječniji ambasador ove jedinstvene sportske priredbe, zapravo pokreta.

- Prvi put me Zdravko Marić nazvao kad sam bio na jednoj svadbi. Ponudio mi je da razgovaramo o projektu, na što sam ja rekao da ćemo se naći ako mi kaže tko mu je dao broj mog mobitela. No nije mi htio reći. Nakon nekog vremena nazvao me s ruskog mobitela i opet ista priča. Naknadno me nazvao Predrag Mijatović i rekao da mu je on dao broj. Tako je počelo i drago mi je da sam sad tu, da sam ambasador Sportskih igara mladih. Projekt je dobar, zanimljiv, human, obračunava se s nasiljem i diskriminacijom. Učinit ću sve da budete ponosni na mene kao ambasadora. I na kraju, imam samo jedno pitanje: kad Slovenija ulazi? – našalio se Čeferin koji je u Zagreb došao iz Milana gdje je večer prije svjedočio utakmici Inter – Barcelona.

Iako je navijač splitskog Hajduka, dodao je nešto što će se svidjeti dinamovcima.

– Dinamo me ugodno iznenadio, nadrastao je regiju.

A kada je navečer stigao na maksimirski stadion, iskreno je rekao:

– Dinamo je stvorio mnoge igrače koji su igrali u finalu SP-a, svi znamo da klub dobro radi i proizvodi igrače, ali kad vidiš taj stadion, mislim da možda nema lošijeg stadiona na ovom nivou. Tako da probajte napraviti novi stadion jer bez dobre infrastrukture nema napretka u nogometu. Imate moju podršku - poručio je Čeferin.

A upravo ta izjava potaknula je i medije u Srbije kako bi 'bombastičnim' naslovima prenijeli tu vijest.

Izdvajamo neke od njih.

Blic - "MAKSIMIR JE NAJGORI STADION U EUROPI" Predsjednik UEFE opleo ŽESTOKO po PRVAKU Hrvatske

Espreso - ČEFERIN OPLEO PO HRVATIMA: Gore od ovoga ne postoji u Europi!

Srbija Danas - PREDSJEDNIK UEFE O MAKSIMIRU: To je NAJGORI stadion u Europi

Informer - PRVI ČOVJEK UEFE ISPLJUVAO HRVATE! Ovako je Čeferin ponizio Dinamo!

B92 - Čeferin opleo po domaćinu: "Maksimir" je najgori stadion u Europi!

