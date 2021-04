Španjolski mediji se raspisali o Dinamu nakon ispadanja: Evo što kažu...

Villarreal je pobijedio Dinamo 2:1 u utakmici s dva različita poluvremena, u kojoj je prvo pripalo domaćinu, a drugo hrvatskom prvaku. Srećom po španjolski klub, u prvih 45 minuta zabili su dva gola iz malobrojnih pokušaja.

Dinamo se pak može ponosno vratiti kući, ali i žaliti za propuštenim prigodama u drugom dijelu. Doduše, mogu i Španjolci, izludio ih je Dominik Livaković u nekoliko navrata. Nesretni jedanaesterac, sumnjivi prvi pogodak u Španjolskoj i to su bile te nijanse...

Ipak, bilo bi nepravedno oduzeti išta Villarrealu, koji igra brzo, ofenzivno, Unai Emery uistinu je tu momčad "pretvorio" u Sevillu s kojom je osvojio tri Europske lige zaredom.

Upravo to napominje i Marca.

- Villarreal je Manchester City tog natjecanja (Europska liga, op.a.). Zapravo, uz Guardiolin klub, jedini su u Europi bez poraza ove sezone. Samo jedan remi do polufinala, maestralno - piše Marca i nastavlja:

- Dinamo se sakrio u "pećinu" prvih 20 minuta, ali potom se probudio. Bez stresa. No Villarreal je krenuo, stativa i onda nekoliko minuta prije kraja sjajna akcija za 1:0. Hrvati su još "vidali rane" dok im je Moreno zabio drugi. U nastavku je Dinamo bio hrabriji i prijetio, ali kasno je krenuo. Kod Villarrealovih igrača mogla se nakon primljenog gola vidjeti i nervoza, ali izbjegli su opasnost.

Zaleđe nisu spominjali, ali pohvalili su Dominika Livakovića i naveli da je zasluženo prvi vratar reprezentacije.

S druge strane, AS se koncentrirao više na Morena i činjenicu da preuzima ulogu Juana Romana Riquelmea, legende Villarreala. No Oršićev su gol pohvalili i pripisali ga činjenici da se domaća momčad opustila zbog ukupnih 3:0. Ni AS se nije bavio zaleđem...