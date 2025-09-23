Naši Portali
OTVORIO JE DUŠU

Šokantna ispovijest Borisa Beckera o životu iza rešetaka: 'Boriš se za goli život...'

BILD100 event in Berlin
LIESA JOHANNSSEN/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
23.09.2025.
u 11:33

Legendarni njemački tenisač Boris Becker u nedavnom je podcastu otvoreno progovorio o osam mjeseci provedenih iza rešetaka. Otkrio je da su najgori strahovi, potaknuti filmovima, nažalost istiniti

"Tko kaže da je lako biti u zatvoru, taj ne govori istinu. Unutra gledaš u pod jer si preplašen", započeo je svoju šokantnu ispovijest Boris Becker (57) u podcastu "High Performance". Teniska ikona se 2022. suočila s najtežim razdobljem života nakon osude za stečajnu prijevaru i osam mjeseci provedenih u britanskom zatvoru. Iskustvo je opisao kao brutalno i opasno, istaknuvši da ga ništa nije moglo pripremiti za stvarnost u kojoj je od svjetske zvijezde postao samo bezimeni broj.

Prvi dani bili su, prema njegovim riječima, razdoblje intenzivne psihološke torture i testiranja. Svaki novi zatvorenik prolazi kroz procjenu starih "stanara" koji ga promatraju i traže slabosti. "U prvih nekoliko dana svi zatvorenici provjeravaju pridošlice. Gledali su me cijelo vrijeme i ispitivali trebam li što", opisao je Becker napetu atmosferu. U okruženju gdje vlada zakon jačega, brzo je shvatio da je prilagodba ključna za preživljavanje i da svaki pogrešan korak može biti koban.

Ipak, najveći strah koji ga je proganjao bila je pomisao na zajedničke tuševe, mjesto koje je u filmovima postalo sinonim za zatvorsko nasilje. Becker je potvrdio da ta percepcija nije daleko od istine. "Ondje morate biti oprezni. Moj najveći strah bio je da ću se tuširati s ljudima koji će me iskoristiti", iskreno je priznao. Rješenje je bilo pronaći zaštitu. "Moraš naći grupu u kojoj ćeš se osjećati sigurno. Ono što se događa u filmovima zaista je istina", zaključio je, potvrđujući najmračnije stereotipe o životu iza rešetaka.

Život se svodio na strogu i sumornu rutinu koja je pojačavala osjećaj bespomoćnosti. Dnevni raspored bio je nemilosrdan, ostavljajući minimalno vremena izvan ćelije. "Izvan ćelije sam bio samo između 11 i 12 za ručak i za večeru između 16:30 i 17:15. To je bilo sve", otkrio je Becker. Unatoč svemu, tvrdi da ga je to iskustvo ponizilo i učinilo jačim čovjekom, pokazavši mu tko su mu pravi prijatelji u najtežim trenucima
tenis zatvor Boris Becker

