Luka Modrić je apsolutni ljubimac Milana, naklonila mu se i ikona: 'On svemu daje smisao...'

Ikona talijanskog nogometa Demetrio Albertini u razgovoru za Gazzetta dello Sport analizirao je sjajan ulazak Rossonera u novu sezonu i posebne pohvale uputio na račun hrvatskog maestra Luke Modrića. Nakon tri odigrana kola, momčad Massimiliana Allegrija nalazi se na trećem mjestu Serie A s tri pobjede i bez primljenog pogotka, a Albertini ključ uspjeha vidi upravo u veznom redu koji predvodi 40-godišnji Modrić. "Milan ima jednu od najjačih veznih linija u ligi. Rekao bih da su u rangu s Napolijem. Allegriju možda nedostaje nešto u napadu, ali u sredini je već pronašao pravi balans između mladih i starih. A pod starima, jasno, mislim na onog prvaka koji se zove Modrić", započeo je Albertini, čovjek s 293 nastupa i pet osvojenih naslova prvaka u crveno-crnom dresu.

Dolazak kapetana hrvatske reprezentacije na San Siro kao slobodnog igrača nakon isteka ugovora s madridskim Realom pokazao se kao pun pogodak. Albertini ističe kako je Modrićev utjecaj na momčad puno dublji od same statistike te da je svojim iskustvom i pobjedničkim mentalitetom transformirao cijelu svlačionicu.

- Donio je mirnoću i sigurnost momčadi. Samo veliki igrač koji igra na toj poziciji može učiniti da suigrači daju više od očekivanog. S Lukom je sve jednostavnije, i za mlade i za nove. On ne mora juriti za protivnicima, nego dati smisao igri. Trebaju mu polušpice koje se otkrivaju, a on diktira dodavanje. Ne možeš od njega tražiti fizičku izdržljivost dvadesetogodišnjaka ni da trči svih 90 minuta. Ali on pravi razliku. Usporedba s Pirlom stoji i nije slučajno da su obojica bili polušpice koje su tijekom karijere povukle ulogu unazad kako bi kvalitetu stavile u službu momčadi.

Neizbježna je bila i usporedba s još jednim velikanom koji je obilježio povijest Milana, Andreom Pirlom. Albertini smatra kako ta usporedba apsolutno stoji te je detaljno objasnio zašto. "Prije su 'desetke', od Platinija do Gianninija, bile zaštićene od strane veznjaka i igrale su visoko. Onda su došli igrači poput Ancelottija i mene, koji smo mogli i oduzimati lopte i kreirati. Pirlo je u toj ulozi promijenio nogomet, a sada Milan ima novog prvaka ispred obrane."

Svjestan Modrićevih godina, Albertini ističe kako se njegova uloga mora prilagoditi fizičkim mogućnostima, no njegov talent i dalje čini presudnu razliku na terenu. "Modrić ne treba ganjati protivnike, već davati smisao i smjer igri. Potrebni su mu veznjaci koji će ga pronalaziti, a on diktira dodavanja. Ne možete od njega očekivati da ima izdržljivost 20-godišnjaka ili da trči 90 minuta. Ali s tim nogama, on čini razliku." Koliko je Modrićev utjecaj velik, pokazala je i nedavna pobjeda od 3:0 protiv Udinesea, kada mu je pri izlasku s terena pljeskao cijeli stadion. "To se Modriću i prije događalo, i to s pravom. Rivalstvo je jedno, a prepoznavanje vrijednosti prvaka nešto sasvim drugo", zaključio je Albertini.