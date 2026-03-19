Snima se dokumentarac o Luki Modriću i zadarskim nogometašima

Zadarska dica, sportski dokumentaristički spektakl o zadarskim nogometašima bit će snimljen o nogometašima Zadranima koji su obilježili europsku i svjetsku nogometnu povijest i sadašnjost.

- I ovim filmom, ali i brojnim drugim projektima i ulaganjima u sportsku infrastrukturu, želi se istaknuti poveznica sporta i Grada Zadra.

Grad Zadar često se naziva „gradom košarke“, no Zadar i njegovu bogatu sportsku povijest i sadašnjost obilježavaju i brojni drugi sportovi te sportaši, od rekreativaca do jedinstvenih sportskih profesionalaca koji su proglašavani najboljima na svijetu. Upravo njima, svjetskim nogometnim ikonama te pritom i Zadranima, koji su obilježili ovaj sport na globalnoj razini, bavi se novi sportski dokumentarac naziva „Zadarska dica“ - istakli su iz gradske uprave, te dodali da je

Grad Zadar je grad sporta i sportaša u kojem danas aktivno djeluje 279 udruga i klubova, oko 13.300 je aktivnih sportaša i oko 6.000 rekreativaca. Iako su to za europske i svjetske razmjere mali brojevi, za Zadar koji broji oko 75 tisuća stanovnika, to su impozantne brojke.

- Gotovo protiv svake logike, grad je dao svijetu nogometna imena poput osvajača Zlatne lopte Luke Modrića te osvajača Zlatne kopačke Josipa Skoblara, ali i čitav niz vrhunskih igrača koji su ostvarili uspješne karijere u velikim europskim klubovima, poput Šime Vrsaljka, Danijela Subašića, Dominika Livakovića, Dade Prše i mnogih drugih. Uz velik broj njih, u filmu će svoje dojmove o Zadru, zadarskim nogometašima i brojnim drugim zanimljivostima iz njihovih sportskih života podijeliti i brojna poznata imena hrvatskog i europskog nogometa - ističu i navode da se i ovim filmom, ali i brojnim drugim projektima i ulaganjima u sportsku infrastrukturu, želi istaknuti poveznica sporta i Grada Zadra.

- Ovaj filmski dokument za sadašnje i buduće generacije o legendarnim zadarskim nogometašima, osim što predstavlja sjajnu promociju hrvatskog sporta, ujedno će na najbolji mogući način promovirati grad Zadar, Zadarsku županiju i čitavu Hrvatsku. Film je namijenjen prikazivanju na televizijama, streaming platformama i sportskim filmskim festivalima diljem svijeta. Datum svečane premijere još uvijek želimo zadržati kao iznenađenje, ali vjerujemo kako će sama premijera, koja će biti veliki sportski i medijski događaj, obilježiti kraj ove godine – prenosi grad Zadar, izjavu redatelja filma Tomislava Žaje, poznatom po filmskim nogometnim uspješnicama “Ivanova igra” i “Igrači vs Covid”, realiziranima u suradnji s UEFA-om.

- Film koji nastaje pod pokroviteljstvom Grada Zadra, Zadarske županije, TZ Grada Zadra i TZ Zadarske županije po prvi puta će detaljno obraditi temu povezivanja Zadra sa svjetski poznatim i prepoznatim nogometašima čime se nastavlja razvoj projekta pozicioniranja Zadra kao grada sporta - zaključuju iz gradske uprave.