Davor Šuker poslije dugo godina senzacionalno se vraća u hrvatski nogomet?!

Nakon odlaska s mjesta predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza u srpnju 2021. godine, Davor Šuker gotovo se u potpunosti povukao iz javnosti, a nogomet je, činilo se, stavio u drugi plan. Rijetko se pojavljivao, još rjeđe govorio, no sada je, gotovo pet godina kasnije, prekinuo šutnju. U velikom intervjuu za službenu stranicu FIFA-e povodom nadolazećeg Svjetskog prvenstva, najbolji strijelac hrvatske reprezentacije svih vremena prisjetio se dana ponosa i slave.

Sada je o njemu objavljena još jedna vijest, doduše neslužbena, koja govori kako bi se na ljeto trebao vratiti u HNL, odnosno hrvatski nogomet i to kao član uprave NK Osijeka.

- Sve se glasnije špekulira o tome da bi tijekom ljetne rekonstrukcije u klubu jednu od pozicija trebao dobiti i Davor Šuker.

Ova informacija još nije službena ali Šukerovo nedavno pojavljivanje u loži Opus Arene definitivno ide u prilog ovoj tezi - objavila je Facebook stranica Bijelo-plava birtija koja redovito prati događanja oko NK Osijeka te uglavom ima točne informacije oko zbivanja u klubu.

Na ljeto bi klupske prostorije na Opus Areni trebala napustiti Valentina Koprivnjak, a nova predsjednica Alexandra Vegh očito ima ozbiljne planove za slaganja nove uprave bijelo-plavih. Podsjetimo, Šuker je svoju bogatu karijeru započeo u gradu na Dravi gdje je i rođen, odakle je otišao u Dinamo. Navijači prema očekivanjima nisu presretni njegovim eventualnim povratkom u Osijek, pa se mogu primijetiti brojni negativni komentari.