Slavnoj Osječanki otac je život pretvorio u pakao, a sada kaže: 'Ostavite me da živim, prestanite!'

Jelena Dokić, tenisačica rođena u Osijeku, nikako da prestane imati turbulencije u životu. Djetinjstvo joj je bilo iznimno teško, otac ju je maltretirao, zbog čega je imala velikih problema i kasnijim fazama života. No, uspjela se izvući, krenula hrabro naprijed, ali zbog svega toga postala je tema brojnih svjetskih medija. Nažalost, ponekad i tema lažnih priča, kao što je to u ovom slučaju kad je Sky News objavio da je prekinula romansu s Yaneom Veselinovim.



Ubrzo se i sama oglasila na društvenim mrežama te demantirala tu priču, ali i jasno izrazila svoju ogorčenost.



"Ako imate imalo pristojnosti, integriteta, savjesti ili dobrote, razmislite dvaput o tome što pišete radi naslova i klikova. Jedan dan smo zaručeni, sljedeći raskinuti, pa onda „vjenčani“, pa opet rastavljeni. Mogu ja to podnijeti i navikla sam, ali to ne znači da je u redu, da trebam šutjeti, niti da će se drugi osjećati isto i da to na njih neće utjecati.



Nikada ne znate kako možete utjecati na nekoga, osobito na njegovo mentalno zdravlje, pogotovo kada pišete o osobnim stvarima poput veza o kojima zapravo ne znate ništa i o kojima ste potpuno pogrešno informirani.



Je li ovo mnogo drugačije od internetskog trolanja ili nasilja na mreži? Ne znam, ali svakako jest „internetski pritisak“ i, što je još važnije, lažna informacija temeljena na potpunoj neistini — a to nije u redu.



Mnogi su rekli, i rekli bi: „Ne brini zbog toga, ne reagiraj“, ili „To je samo naslov, ti znaš istinu“, ili „Nemoj ni čitati te stvari“.



I dok ja to uglavnom i radim, problem je u tome što, ako ne ukažemo na takvo ponašanje, dopuštamo da se ono nastavi — a to jednostavno nije u redu prema ljudima koji su javne osobe, ali ni prema medijima općenito. Zato vas molim: PRESTANITE.



Prestanite s naslovima, tekstovima i lažima, jer oni imaju ogroman utjecaj na ljude i nanosite štetu koja za neke može biti pogubna. Uvijek sam iskrena i otvorena kada je riječ o mom životu i, ako ikada bude nešto što treba reći, ja ću to reći. Ostavite nas na miru da živimo svoje živote.



A onaj naslov koji ste napisali na temelju mojih objava na Instagramu? Nije imao apsolutno nikakve veze s mojom vezom, već s time da pomognem ljudima koji se možda bore s nečim.



To se zove korištenje moje platforme i društvenih mreža kako bih pomogla, osnažila i inspirirala druge. To je pravi razlog iza mojih objava — a ne „raskid“.



Zato pustite i mene i druge da radimo svoj posao, da se zalažemo i pomažemo bez vaših besmislenih insinuacija i lažnih informacija. Hvala, poručila je Jelena Dokić."



Tabloidi su, očito, željeli pokvariti njezinu sretnu fazu života u kojoj se napokon izborila s depresijom i krenula u život obojen vedrijim bojama. A ova sretna faza u njezinom životu oštar je kontrast mračnim godinama koje su iza nje, a koje je detaljno opisala u svojoj potresnoj autobiografiji "Nesalomiva". U knjizi je otkrila stravične detalje o fizičkom i psihičkom zlostavljanju koje je trpjela od svog oca i trenera Damira Dokića. Njegovo nasilje, ucjene i kontrola ostavili su duboke ožiljke na njezinoj duši. Damir Dokić, s kojim je imala izrazito turbulentan odnos, nedavno je preminuo, što je za Jelenu zasigurno predstavljalo zatvaranje jednog bolnog životnog poglavlja i priliku za novi početak.



Koliko je duboka bila njezina bol, svjedoči i njezina šokantna ispovijest iz 2022. godine, kada je otkrila da je umalo počinila samoubojstvo. U objavi koja je sledila krv u žilama, opisala je svoj najmračniji dan. "Htjela sam skočiti s 26. kata i oduzeti si život. Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je mutno. Sve je mračno. Bez tona, bez slike, ništa mi nema smisla... samo suze, tuga, depresija, tjeskoba i bol", napisala je tada tenisačica rođena u Osijeku. Opisala je kako se skrivala u kupaonici na poslu kako bi plakala i kako je osjećaj beznađa postao nepodnošljiv. "Stalni osjećaji tuge i boli jednostavno nisu nestali i život mi je bio slomljen. Krivim sebe, mislim da nisam vrijedna ljubavi i bojim se."



Taj 28. travnja 2022. godine, kako je napisala, stigla je do samog ruba balkona, a samo ju je čudo spasilo u posljednjem trenutku. "Samo sam htjela da bol i patnja prestanu", priznala je. Ključan korak u njezinom oporavku bio je traženje stručne pomoći. "Dobila sam stručnu pomoć koja mi je spasila život. Ovo nije lako napisati, ali uvijek sam bila otvorena i iskrena. Duboko vjerujem u moć dijeljenja priča kako bismo pomogli jedni drugima", poručila je.