Slavni nogometaš šokirao: Ni za sav novac ovoga svijeta, ne bih igrao za Real!'

U svijetu modernog nogometa, gdje su multimilijunski transferi i basnoslovne plaće postale svakodnevica, priče o istinskoj odanosti i dječačkim snovima prava su rijetkost. Jedan od igrača koji je ostao dosljedan svojim uvjerenjima je legendarni ruski ofenzivac Andrej Aršavin. Njegova privrženost Barceloni bila je toliko snažna da je javno i bez oklijevanja poručio kako nikada ne bi zaigrao za njihovog najvećeg rivala, Real Madrid. "Čak i da mi platite sav novac na svijetu, ne bih igrao za Real. Moji prijatelji bi bili iznenađeni, ali Real je za mene potpuni tabu. Dugo sam navijač Barcelone", izjavio je jednom prilikom, jasno dajući do znanja da postoje stvari koje novac ne može kupiti. Ta izjava nije bila samo trenutačni hir, već stav kojeg se držao tijekom cijele svoje karijere, pa čak i nakon nje.

Sve je moglo biti drugačije u ljeto 2008. godine. Aršavin je tada bio na vrhuncu moći, nakon što je sa Zenitom iz Sankt Peterburga osvojio Kup UEFA, a potom briljirao na Europskom prvenstvu, gdje je Rusiju odveo do polufinala. Njegove igre privukle su pažnju najvećih europskih klubova, a na stolu se našla i ponuda njegovog kluba iz snova – Barcelone. Katalonci su ponudili 15 milijuna eura, no Zenit je bio neumoljiv i tražio je dvostruko više, čak 30 milijuna eura. Pregovori su propali, a Aršavin je ostao u Rusiji, slomljenog srca. "Stvarno se nadam da će nazvati i potpisati me, ali Zenit traži toliko novca. Donio sam odluku i trener zna da odlazim", govorio je tada, ne skrivajući razočaranje što mu se san o igranju na Camp Nou stadionu neće ostvariti. Na kraju je završio u Arsenalu, gdje je također ostavio dubok trag, no žal za Barçom nikada nije nestala.

Njegova ljubav prema katalonskom divu nije bila površna; bila je duboko ukorijenjena u djetinjstvu i načinu na koji je doživljavao nogomet. Odrastao je diveći se legendarnoj generaciji koju su predvodili Koeman, Laudrup, Stoičkov i Guardiola. "Sjećam se Koemanovog gola u finalu Kupa prvaka na Wembleyju. Taj gol i način na koji je momčad igrala imali su velik utjecaj na mene. Barça je momčad koja može pobijediti 7:0 ili izgubiti 4:3 jer je njihov način igre uvijek napadački. Otkad znam za sebe, tako je bilo, i uvijek ih je uzbudljivo gledati", objasnio je Aršavin svoju fascinaciju. Upravo je ta filozofija igre, usmjerena na ljepotu i postizanje gola više, bila ono što ga je zauvijek vezalo za plavo-crvene boje.

Čak i godinama kasnije, dok je nosio dres Arsenala, san o Barceloni nije jenjavao. Nakon što je njegov klub ispao upravo od Barcelone u Ligi prvaka, Aršavin je priznao da se osjećaj uzbuđenja pretvorio u tugu. "Oni su toliko bolji od svih ostalih u ovom trenutku", rekao je tada. U jednom intervjuu je bio još jasniji: "Čak i da odigram samo jednu sezonu za Barcelonu, to bi bio vrhunac cijele moje karijere." Ta izjava najbolje svjedoči o tome koliko mu je značila ideja da jednog dana obuče dres koji su nosili njegovi idoli, pa makar i na kratko.

Godine su prolazile, Aršavin je završio svoju europsku avanturu i vratio se u Rusiju, a potom karijeru zaključio u Kazahstanu, no njegov animozitet prema Real Madridu ostao je jednako snažan. U kasnijim godinama, kada više nije bio pod svjetlima najveće pozornice, nije se ustručavao javno pokazati za koga navija u El Clásicu i drugim utakmicama. Potvrdio je to izjavom koja je ponovno odjeknula među navijačima oba kluba: "Nadam se da će Kairat pobijediti. Svaki poraz Real Madrida donese mi malo zadovoljstvo.".