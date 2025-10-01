Nećete vjerovati koga će Cannavaro preuzeti nakon Dinama! Mogao bi i na Dalića na SP-u...

Legendarni bivši talijanski reprezentativac i osvajač Zlatne lopte iz 2006. godine, Fabio Cannavaro, blizu je pronalaska novog trenerskog angažmana nakon što njegov najrecentniji, onaj u zagrebačkom Dinamu, nije slavno prošao. A taj novi trenerski mandat je poprilično neočekivan.

Cannavaro pregovara za izborničku poziciju s reprezentacijom Uzbekistana! Razgovori su u tijeku, a Uzbekistan želi da Cannavaro što prije preuzme reprezentaciju. Talijan je otvoren za novo poglavlje u svojoj trenerskoj karijeri, a konačna odluka očekuje se uskoro.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Time bi si talijanska legenda osigurala svoj izbornički debi na svjetskim prvenstvima! Naime, Uzbekistan je kroz azijske kvalifikacije već osigurao svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U kvalifikacijskoj skupini A u Aziji reprezentacija Uzbekistana je drugim mjestom ostvarila direktan plasman na Mundijal. Prvoplasirani Iran i drugoplasirani Uzbekistan su dobili direktne karte za SP, a u skupini su bili ispred Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katra, Kirgistana i Sjeverne Koreje.

Prvi je to plasman na svjetsku nogometnu smotru u povijesti ove azijske reprezentacije koja je u potrazi za renomiranim imenom. Uzbekistance je do siječnja ove godine vodio renomirani slovenski strateg Srećko Katanec, a tada je odstupio s izborničke pozicije jer mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Njegovo mjesto je početkom godine preuzeo uzbekistanski trener, bivša igračka legenda Timur Kapadze. Međutim, tamošnji nogometni savez ipak traži nekog novog kako bi se debitantska nacija što bolje predstavila. Tako bi se Cannavaro mogao sučeliti i sa Zlatkom Dalićem i hrvatskom reprezentacijom.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Cannavaro je zadnji angažman imao u Dinamu, koji je preuzeo tijekom prošlosezonske zimske pauze. Dobio je otkaz u travnju nakon 14 utakmica u kojima je ostvario učinak od sedam pobjeda, pet poraza i dva remija. U trenutku kada je Cannavaro dobio otkaz, Dinamo je za tada vodećim Hajdukom zaostajao osam bodova na ljestvici HNL-a

Osim neuspješnog mandata u Dinamu, Cannavaro je tijekom svoje klupske trenerske karijere vodio i Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento i Udinese, a jednom je već i bio izbornik. Bilo je to 2019. godine kad je na otprilike mjesec dana vodio reprezentaciju Kine.