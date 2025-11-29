Garcia nije dobio nijednu veliku utakmicu, a mišiće bilda na krivoj osobi. Navijači mu poslali poruku

Nogometaši Hajduka u 15. kolu HNL-a na domaćem su terenu odigrali tek 1:1 protiv Varaždina, iako im igra, barem dok nisu bili s igračem više na terenu, nije zadovoljila navijače.

Bijeli su u prvom poluvremenu bili iznimno blijedi i bezidejni, u nekoliko navrata tijekom izgradnje napada nisu znali što da rade, zbog čega ih je publika "nagradila" zvižducima. Koncert zvižduka mogao se pak čuti na kraju prvog dijela jer Varaždin je vodio, a domaća momčad bila je - loša.

Treba spomenuti i Varaždin koji je bio iznimno hrabar u prvom dijelu, nije se samo koncentrirao na obranu, već je i opasno prijetio, a nagrada im je stigla u vidi spektakularnog pogotka Tomislava Duvnjaka u smiraj prvog dijela. Bio je to prekrasan dalekomenti udarac, jedan od najljepših golova na našim travnjacima godinama unazad.

U nastavku se se bijeli ipak probudili, zaigrali agresivnije i konkretnije, što je dovelo i do izjednačenja, u kojem je kumovao i gostujući vratar Zelenika. On je krivo dodao loptu pa je na kraju Šego izjednačio.

Nakon toga kod Varaždina je isključen Boršić pa se do kraja gledala "viktorija" na gol Varaždina, ali Splićani nisu uspjeli zabiti. Treba istaknuti da se u tom razdoblju Zelenika sjajnim obranama iskupio za pogrešku.

Gonzalo Garcia i u ovaj je susret krenuo bez Marka Livaje, pokazujući tako zube glavnoj zvijezdi momčadi. No, mišiće bilda na krivoj osobi, to se ne radi igraču koji je legenda kluba, koji je već godinama najbolji igrač, koji je postigao 96 pogodaka uz 46 asistencija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pisali smo godinama da Hajduk previše ovisi o Livaji i da se to treba promijeniti, ali to se ne radi na način da jednostavno odstraniš takvog igrača. Može se on vaditi da je Šego eksplodirao na toj poziciji, što je točno, ali dobar trener znat će ukomponirati dva takva igrača. Uostalom, Garciji su poruku poslali i navijači koji su Livaju dočekali i pozdravili gromoglasnim pljeskom.

Hajduk nakon 15 kola ima 30 bodova, dva više od Dinama, ali Zagrepčani imaju utakmicu manje i u ponedjeljak bi mogli skočiti na vrh. Usporedbe radi, Gattuso je prošle sezone nakon 15 kola imao 32 boda, tri više od Rijeke, čak sedam od Dinama.

Garcia je bodove ove sezone skupljao u "malim utakmicama", dok je u susretima s momčadima koje su prošle godine bile na vrhu jako "tanak". S Rijekom je remizirao na Poljudu, spasivši se u zadnjim sekundama, dok je prije tjedan dana doživio debakl na Rujevici. S Varaždinom je u dvije utakmice osvojio tek bod, dok je od Dinama glatko poražen na Poljudu (0:2). A baš mu slijedi nova utakmica protiv plavih, Hajduk 6. prosinca gostuje na Maksimiru. Ako u obzir uzmemo situaciju s Livajom, poraz na tom vrućem gostovanju možda i ne bi preživio... Pogotovo što mu mnogi još nisu zaboravili ni ispadanje u Europi od višestruko jeftinije albanske momčadi.