Navijači Hajduka ogorčeni, okomili se na jednu osobu i iznijeli ludu teoriju: 'Hvala i doviđenja'

Nogometaši Hajduka u 15. kolu HNL-a odigrali su 1:1 protiv Varaždina, čime su najvećem rivalu Dinamu dali priliku da u ponedjeljak eventualnom pobjedom protiv Gorice zasjednu na vrh prvenstvene ljestvice.

Navijači splitskog kluba nisu bili pretjerano zadovoljni izvedbom Garcijine momčadi, pogotovo u prvom poluvremenu u kojem je Varaždin vodio, a i bio bolja momčad na terenu.

U nastavku su se domaćini poboljšali, pogotovo nakon isključenja Boršića, ali nisu mogli više od remija. Imali su nekoliko prilika, ali gostujući vratar dobro je reagirao nakon što je i sam kiksao kod već spomenutog gola Hajduka.

Sve to ipak nije ublažilo oštricu navijača Hajduka koji su nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama. Posebno im je na udaru trener Garcia čiju ostavku zazivaju. Neki su čak iznijeli i ludu teoriju da ga igrači Hajduka bojkotiraju jer su se solidarizirali s Livajom, koji nije u dobrim odnosima s trenerom.

Donosimo vam neke komentare koji su imali najviše pozitivnih ocjena.

"Hajduk nema nijednog igrača osim Livaje koji je u stanju dodat loptu u prostor i koji vidi što se događa na terenu. S dodavanjem u zadnjoj liniji odmaramo protivnika. Nismo u stanju napravit pritisak 5 minuta jer uvijek netko napravi neku glupost."

"Ako Garcia s ponistre ne vidi Španjolsku, onda stvarno..."

"Sljedeća godina je naša. Danas su nas zaj... iznenađujuće dobri vremenski uvjeti", sarkastičan je jedan komentator.

"Polako, ali sigurno tonemo i igrom i bodovno.... Naše vrijeme Božićnog darivanja. Vjerojatno ćemo se za Uskrs okrenuti pripremi za sljedeću sezonu".

"Svaka čast Duvnjak za golčinu i to je sve što ću reći. Niste zaslužili ni da vas se vrijeđa."

"Garcia hvala i doviđenja."

"Ok, Livaja se posvadio s Garciom, a s obzirom na to da on ima autoritet, ostali igrači su stali uz njega i bojkotiraju utakmice. Sve znamo.."

"Odlična igra, lepršava, mnoštvo prilika, ali lopta jednostavno nije htjela u gol, golman im sve živo brani... Bravo, ne treba nam Livaja, bez njega smo puno bolji, samo tako dalje", još je jedan od sarkastičnih igrača.