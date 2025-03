'Sjedim u autobusu i shvatim gdje sam. Pored mene su Luka Modrić i ostale zvijezde'

Bio je to debi iz snova, jedan od najboljih osjećaja u mom životu, kazao je Franjo Ivanović, dan nakon što je prvi put zaigrao za najbolju hrvatsku nogometnu vrstu i to u velikoj pobjedi protiv Francuske (2-0) u Splitu.

“Bio je to jedan od najboljih osjećaja u životu. Izaći pred našu publiku i zaigrati za Hrvatsku. Iskreno, nisam se nadao da ću dobiti toliku minutažu, ali naravno da sam presretan i želim tako nastaviti. Nije bilo lako suprotstaviti se ovako jakoj francuskoj momčadi, ali bili smo čvrsti, dobro se branili i spriječili sve nalete protivnika. Dao sam sve od sebe, pomagao momčadi koliko je to god bilo u mojoj moći, neovisno o tome na kojoj poziciji sam igrao. Ako treba, za Hrvatsku ću dati sve od sebe i kao vratar. Izgledi u uzvratu? Rezultat 2:0 je uvijek opasan, odradili smo tek prvo poluvrijeme. Treba izaći na teren i ponašati se kao da je 0:0 i opet pobijediti. Spreman sam sto posto i naravno da želim igrati, ali sve je na izborniku. Koliko smo bliže Final Fouru? Bliži smo za ta dva gola. To je to”, kazao je Ivanović, kome je bio san igrati za Hrvatsku.

“Naravno da sam uvijek sanjao zaigrati za Hrvatsku. Uopće mi je teško zamisliti da sam pored svih tih velikana u našoj svlačionici. Kad smo krenuli na utakmicu, sjedim u autobusu i shvatim gdje sam. Okrenem se dvaput, a pored mene sjede Luka Modrić i ostale zvijezde hrvatskog nogometa. To mi je dalo dodatnu motivaciju i stvarno sam bio ponosan na sebe. Inače, ovo je super sezona za mene, Belgija je bila dobar izbor, igram u kontinuitetu, a to je za mladog igrača najbitnije. Stvarno sam jako sretan”.

Petar Sučić ušao je u igru u završnici prve četvrtfinalne utakmice Lige nacija protiv Francuske kada je trebalo sačuvati veliku rezultatsku prednost (2-0).

“Bila je to jako lijepa večer za nas i sve ljude koji su došli na utakmicu, za sve ljude koji vole Hrvatsku. Odigrali smo veliku utakmicu protiv velikog protivnika i na kraju zasluženo slavili 2:0. Proslavili smo pobjedu, ali već danas kreće priprema za uzvratnu utakmicu koja će biti još teža. Ništa nije gotovo, tako se moramo postaviti od početka”, ističe Petar Sučić koji je zadovoljan svojim angažmanom i igrom.

“Zadovoljan sam svojom igrom, uvijek nastojim doprinijeti momčadi, čak i kad sam na klupi ili na tribinama. Svi smo zajedno u ovome. Znali smo da, ako želimo nešto napraviti protiv Francuske, moramo postići barem jedan pogodak i pobijediti na domaćem terenu. Eto, mi smo zabili dva gola i još, k tome, nismo iskoristili jedanaesterac. Dakle napadački smo bili dobro raspoloženi, ali i u defenzivi smo bili sjajni. Francuska ima igrače svjetske klase, nemoguće je da ništa ne naprave na utakmici, morao bi im se poklopiti baš loš dan da se to ne dogodi. Mi jesmo odigrali fenomenalnu utakmicu, ali Francuzi u svojim redovima imaju igrače koji pojedinačnom kvalitetom u nekoliko sekundi mogu promijeniti tijek utakmice. Suprotstavili smo im se jako dobro, nismo im puno toga dozvolili, ali znamo da je pred nama još jedna cijela utakmica. Fokus i koncentracija moraju biti na maksimumu. Imaju zaostatak od dva gola i igraju na svom terenu, sigurno će krenuti napadački. Sve to trebamo izdržati, biti pametni i pokušati ih ugroziti kad mi imamo loptu”.

Petar hvata pravu natjecateljsku formu poslije ozljede koja ga je izvjesno vrijeme udaljila od travnjaka.

“Sve je dobro prošlo, polako se vraćam, ponekad imam nekih malih smetnji, što je normalno, ali sve je u redu. Prelijepo je bilo igrati na Poljudu, sve je lakše kad nam navijači tijekom cijele utakmice daju podršku. Ključ uspjeha ove momčadi? Ponašamo se kao obitelj, cijelo vrijeme gajimo zajedništvo i borimo se jedni za druge. Svi griješimo, ali nitko nije negativan, bodrimo jedni druge, na terenu i van njega”.

Uzvrat Francuska - Hrvatska igra se u nedjelju u 20.45 sati.