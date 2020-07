Sjajni Hrvat otkrio kakav je Slaven Bilić: Kao čovjek je odličan!

Slaven Bilić zasluženo je kao trener i svojevrsni vođa West Bromwich Albiona dobio enormnu pozornost i pohvale hrvatske i engleske nogometne javnosti u povodu direktnog ulaska u Premier ligu u prvoj sezoni u klubu. Istina, “Super Slav” je uvelike zaslužan za odličan rezultat, ali još jedan Hrvat igrao je jako veliku ulogu u jednoj od najturbulentnijih sezona engleskog Championshipa u povijesti.

Slavilo se do jutarnjih sati

Riječ je o Filipu Krovinoviću (24), napadačkom veznjaku iz Zagreba, koji je na Bilićevo inzistiranje došao na posudbu iz portugalskog velikana Benfice te u West Bromu odigrao najbolju sezonu svoje karijere. Brojke od tri pogotka i četiri asistencije u 40 nastupa nisu stvaran pokazatelj onoga što je Zagrepčanin pružio u godinu dana u vrapcima, pružio je puno više na mnogim drugim statističkim frontama.

Filip se već dan nakon velike pobjede vratio u Zagreb, nakon leta htio se malo odmoriti od utakmice i feštanja pa nam se javio dan poslije.

– Feštanje nakon utakmice bilo je odlično, sve je dobro prošlo. Najprije smo otišli pozdraviti navijače i podružiti se s njima, pa smo u svlačionici međusobno držali govore za kraj sezone, onda pod tuš, pa smo u hotelu u kojem smo bili slavili, što bi se reklo, do ranih jutarnjih sati. Odmah sam se ujutro nakon toga sam spakirao i otišao na let za Zagreb – započeo je osjetno raspoloženi veznjak.

Iako je na početku sezone bilo manjih problema zbog koljena, Krovinović se u drugom dijelu sezone vratio i uspio pomoći momčadi pri ostvarenju golemog uspjeha te je u konačnici prezadovoljan.

– Imao sam nezgodan period s koljenom koje sam već i operirao, ali kad sam ušao u ritam, skupio sam jako puno minuta, uz to nešto zabio i asistirao, pomogao prema naprijed i nazad. Sve u svemu, jako uspješna sezona za mene – rekao je Krovinović te nastavio na temu engleskog Championshipa:

– Fasciniralo me je koliko je ovdje kvalitetnih igrača. Istina, u engleskom nogometu igra se žešće i tvrđe, ali ostao sam iznenađen kad sam vidio koliko pravih “španera” ima. Ni u jednoj utakmici ne postoji favorit, imaš jak ritam utakmica i još u tom jakom ritmu kvaliteta igre ne opada. Jači je i od portugalske lige, sigurno je po kvaliteti odmah iza liga petice.

Krovinović je došao u WBA isključivo na poziv Bilića, a s bivšim hrvatskim izbornikom već je neko vrijeme bio u kontaktu.

– Sa Slavenom sam bio u kontaktu još na zimu kad me htio dovesti u Saudijsku Arabiju, ali Benfica me nije htjela pustiti. Ostali smo u kontaktu do ljeta kad sam opet bio na dispoziciji, čuli smo se i bez problema dogovorili sve.

Odgovarao je Krovinoviću i lijep napadački stil nogometa, ali i sad već famozni Bilićev pristup. U britanskim medijima taj pristup pohvalili su i mnogi drugi nogometaši u klubu.

– Slaven je kao čovjek odličan.

Lako postaneš dobar prijatelj s njim jer je pristupačan, uvijek je tu za razgovor, a uz to bude i dobre zafrkancije. To je nešto što igračima jako treba. Kad rezultati krenu na dobro, ta se pozitivna atmosfera još i pojača, a kad se zaredaju lošiji periodi, uspio nas je dignuti i motivirati u razgovorima.

Osim samog nogometa, o svojem okruženju u posljednjih godinu dana Krovinović nema loše riječi. Život u Birminghamu, drugom najvećem gradu Velike Britanije, jako ga se dojmio.

– Ma grad je odličan, rekao bih nešto kao Zagreb, ali malo veći. Meni je grad po mjeri, sve radi, ima ljudi, stalno grad struji i u pokretu je. I s navijačima sam stvorio jako dobar odnos. Jako su lojalni i brzo su me zavoljeli. Samo šalju poruke: “Čudo si”, “Doktore”, “Ostani kod nas i iduće sezone, trebamo te”.

Nema klauzule o otkupu

Hoće li Filip ostati i iduće sezone u klubu kojem je posuđen ili će se pak vratiti u Benficu koja ga želi natrag?

– Još ne znam. Tek je završilo prvenstvo i još uvijek nismo počeli s pregovorima. U Benfici se malo promijenila situacija, otišao je trener Lage koji me nije stavljao, a da je on ostao u klubu, sigurno bih bio još bliže ostanku u Engleskoj. U mom ugovoru o posudbi nema nikakve klauzule po kojoj me WBA može otkupiti pa nije sve u mojoj kontroli ako me novi trener Jesus bude htio zadržati – kaže bivši U21 reprezentativac, a sad je na redu odmor.

– Najprije ću biti na relaciji Zagreb – Petrinja jer mi je u Petrinji cijela obitelj pa ću uskoro na more na katamaran s bratićima, njihovim djevojkama i bližim prijateljima. Ma uživancija – zaključuje nadasve pozitivni Krovinović.