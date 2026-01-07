Kada je slavni otac vidio što mu kćer snima, odmah je se odrekao: 'To ne znači da sam loša osoba'

Mia Winward-Dunn kćer je bivšeg poznatog engleskog nogometaša Davida Dunna i glumice Sammy Winward. Mia je svojevremeno u otočkim medijima podigla prašinu izjavom da su je se roditelji odrekli nakon što im je priznala da se bavi snimanjem filmova za odrasle na OnlyFansu.
Winward-Dunn radi s platformom OnlyFans, gdje kako kaže može zaraditi oko 100.000 funti mjesečno od pretplata svojih korisnika. Kada su njezini roditelji čuli za to, odlučili su prekinuti svaki kontakt sa svojom kćeri.
- Htjela sam se ponovno spojiti s ocem, ali nazvao me k**vom kad smo pričali na telefon. Roditelji su me se odrekli, ne žele sa mnom imati nikakve veze - rekla je za britanskii The Sun.
- Rekla sam im da mi je jako žao i da ne znači da sam loša osoba ako snimam nešto za OnlyFans. Mislim da nije u redu što su me se odrekli samo zbog toga. Imam 19 godina i odlučila sam napraviti nešto svoje - izjavila je Mia prošle godine.
Inače, David Dunn je legenda Blackburn Roversa. Igrao je na poziciji ofenzivnog veznog i za Roverse je u 377 utakmica postigao 58 golova. U izboru engleskog Daily Maila 2010. godine je uvršten na popis 50 najboljih igrača Premier lige. Osim za Roverse branio je još boje Birmingham Cityja i Oldham Athletica u čijim je redovima završio igračku karijeru 2016. godine.
U dresu engleske reprezentacije ubilježio je jedan nastup 2002. godine, kada je na poluvremenu utakmice protiv Portugala zamijenio Stevena Gerrarda.
