OBITELJ NIJE PRIHVATILA

Kada je slavni otac vidio što mu kćer snima, odmah je se odrekao: 'To ne znači da sam loša osoba'

Foto: Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.01.2026.
u 14:10

Winward-Dunn radi s platformom OnlyFans, gdje kako kaže može zaraditi oko 100.000 funti mjesečno od pretplata svojih korisnika. Kada su njezini roditelji čuli za to, odlučili su prekinuti svaki kontakt sa svojom kćeri

Mia Winward-Dunn kćer je bivšeg poznatog engleskog nogometaša Davida Dunna i glumice Sammy Winward. Mia je svojevremeno u otočkim medijima podigla prašinu izjavom da su je se roditelji odrekli nakon što im je priznala da se bavi snimanjem filmova za odrasle na OnlyFansu.

Winward-Dunn radi s platformom OnlyFans, gdje kako kaže može zaraditi oko 100.000 funti mjesečno od pretplata svojih korisnika. Kada su njezini roditelji čuli za to, odlučili su prekinuti svaki kontakt sa svojom kćeri.

- Htjela sam se ponovno spojiti s ocem, ali nazvao me k**vom kad smo pričali na telefon. Roditelji su me se odrekli, ne žele sa mnom imati nikakve veze - rekla je za britanskii The Sun. 

- Rekla sam im da mi je jako žao i da ne znači da sam loša osoba ako snimam nešto za OnlyFans. Mislim da nije u redu što su me se odrekli samo zbog toga. Imam 19 godina i odlučila sam napraviti nešto svoje - izjavila je Mia prošle godine.

Inače, David Dunn je legenda Blackburn Roversa. Igrao je na poziciji ofenzivnog veznog i za Roverse je u 377 utakmica postigao 58 golova. U izboru engleskog Daily Maila 2010. godine je uvršten na popis 50 najboljih igrača Premier lige. Osim za Roverse branio je još boje Birmingham Cityja i Oldham Athletica u čijim je redovima završio igračku karijeru 2016. godine.

U dresu engleske reprezentacije ubilježio je jedan nastup 2002. godine, kada je na poluvremenu utakmice protiv Portugala zamijenio Stevena Gerrarda.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni
Ključne riječi
OnlyFans Engleska Blackburn Premiership

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
marcellus
14:24 07.01.2026.

Ne znači da si loša osoba, ali znači da si k**va. A to nitko normalan ne želi u familiji

