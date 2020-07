EKSKLUZIVNO Dalić otkrio hoće li zvati Modrića i Rakitića na Euro: Meni ugovor ne znači ništa!

S izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem (53) razgovarali smo dan nakon što je i službeno objavljeno da ostaje na funkciji do 2022. godine.

Zašto se toliko dugo čekalo s vašim novim ugovorom, zar je baš moralo sve biti riješeno u “sudačkoj nadoknadi”, nekoliko dana prije isteka staroga?, pitali smo Dalića.

– Kad je sredinom ožujka otkazano Europsko prvenstvo, tada sam razgovarao s predsjednikom Saveza i direktorom Saveza i rekao im da želim nastaviti s reprezentacijom, a oni su mi odmah rekli da je to i njihova želja. I u tom trenutku sve je bilo gotovo, sve riješeno, ali nisam želio s tim ići u javnost, jer u Hrvatskoj je bilo puno važnijih tema od mene. Aktualni ugovor traje do 31. srpnja. Čekali smo da se održi sjednica Izvršnog odbora i da se naš dogovor iz ožujka verificira. Dakle, nikakvih zapreka, nesuglasica, trzavica nije bilo. Mi smo sve bili riješili za tri minute.

Malo je iznenađujuće oko novoga ugovora je da će on vrijediti sve do Svjetskog prvenstva u Kataru, do 2022. godine?

– Meni ugovor ne znači ništa. Više mi znači riječ i – rezultat. Ako bude rezultata, ako budem osjećao energiju, motiv i želju kao sada, onda će to biti do Katara. Ne bude li rezultata i pozitivnoga ozračja, ja ću se sam povući prije Katara. Ugovor je samo papir, a odluke se donose ovisno o situaciji, raspoloženju, igrama, trenutku, rezultatu.

Imamo puno razloga za optimizam

Hoće li onda vaš ostanak ovisiti o rezultatu na Euru 2021.?

– Vidjet ćemo kakva će biti situacija. Tko zna; možda mogu ostati i do SP-a u Americi 2026... Ma, teško je govoriti što će biti 2021., 2022.... evo vidite kako je ove godine bilo; došao koronavirus i nije bilo ničega. Zato idemo korak po korak.

Kako će Hrvatska ove jeseni izgledati u Ligi nacija, u konkurenciji s Portugalom, Francuskom i Švedskom? Kako ste postaviti cilj; osvojiti Ligu nacija ili pripremati momčad za Euro 2021.?

– Imamo puno, puno razloga biti optimisti da ćemo u Ligi nacija biti dobri. Raduje forma naših igrača, kojima je dobro došla bila ova stanka od dva-tri mjeseca, da se odmore. Jer svi su bili još uvijek iscrpljeni, premoreni od Svjetskoga prvenstva. Nije bilo odmora, nije bilo pauze i odmah su bili prisiljeni krenuti u tešku sezonu. Sad su se odmorili, resetirali, i to se vidjelo po formi Modrića, Krame, Rebića... Ja i dalje vjerujem u tu reprezentaciju da može biti dobra. U Ligi nacija startamo u gostima s europskim prvakom, potom i sa svjetskim prvakom, imamo jako, jako tešku skupinu. Cilj je igrati dobro, napraviti dobar rezultat, po mogućnosti osvojiti prvo mjesto u skupini. Međutim, u Ligi nacija neće biti pritiska rezultata. Ona će nam poslužiti da neke igrače još dobijemo, te da za Europsko prvenstvo dobijemo još jasniju sliku.

Imate li najava da će netko od igrača tražiti poštedu od nastupa u Ligi nacija?

– Svi jedva čekaju to prvo okupljanje (prvi nastup je 5. rujna, nap. a.), jer nismo bili na okupu deset mjeseci, a reprezentacija im je nešto specifično, posebno. S te strane ne očekujem nikakve upite za poštedom. Tako treba i biti, reprezentacija treba biti svetinja, najveći motiv. Dakle, nema razloga da se preskaču te utakmice, osim u slučaju ozljeda, što je viša sila.

Je li vas netko od igrača posebno ugodno ili neugodno iznenadio, koji su igrači ovoga proljeća bili u vašem fokusu?

– Sve sam pratio. Veseli me da su uglavnom svi dobro u klubovima iako je bila specifična situacija; jedne pripreme, pa pauza, pa druge pripreme, pa igranje s publikom, pa bez publike, puno situacija koje nisu bile nogometne. Stoga je teško bilo očekivati neke vrhunske stvari. Međutim, zadovoljan sam svime što sam vidio. Mi smo bilu u kontaktu sve vrijeme, a ono što me posebno, posebno veseli je što su oni opet bili jedna velika obitelj i iskazali se u nekoliko humanitarnih akcija u situacijama koje su zahtijevale socijalnu osjetljivost. Tu su pokazali svoje veliko srce – ističe Dalić.

Ovoga proljeća, osim Rebića i Kramarića, eksplodirao je i Pašalić, kao i Vlašić. Kako ćete uspjeti naći prostora za sve te vrhunske protagoniste?

– Puno su dobrih utakmica odigrali ti igrači, a evo, imamo sada Ligu nacija, primjerice u listopadu tri utakmice u sedam dana, tako da će biti za sve njih prostora. Dat ćemo svima šansu.

Sve će to biti priprema za Europsko prvenstvo na koje dolazimo kao velesila, svjetski doprvak. Kakva su vaša očekivanja od EP-a? Ovoga puta teško će nas zadovoljiti samo prolazak skupine?

– Prvi i osnovni cilj je proći skupinu, bez toga ne možemo ostvariti niti jedan drugi cilj. Po meni, Europsko prvenstvo jače je od Svjetskog prvenstva, jer tu dolaze doista samo najbolje reprezentacije. Vraćaju se Talijani, vraćaju se Nizozemci, tu su Nijemci koji su ispali rano sa SP-a, kao i Španjolci. Taj Euro bit će jako kvalitetan i neizvjestan.

No, očekivanja od vatrenih su uvijek najveća, barem polufinale?

– Kod nas su uvijek takva očekivanja. Da smo na SP-u ispali u grupi, opet bi uoči EP-a kod nas rekli – mi ćemo biti prvaci. Mi uvijek želimo biti najbolji, ali treba biti realan, da nije to baš tako lako. Pa i drugi hoće biti najbolji. Što hoće Nijemci; biti deseti u Europi? Ili Španjolci? Teško je to, bit će borba.

Jeste li sebi postavili neke imperative?

– Ne, ja sam optimist kao uvijek, vjerujem u ovu reprezentaciju. Ali, imperativa i pritiska više nema. Ja sam ih sve odradio i završio.

Varaždin mi je priuštio stres

Hoće li Modrić i Rakitić nastupiti na Euru, i kakvi će ondje biti s obzirom na njihovu dob?

– Sa svim igračima sam u kontaktu, razgovaramo, komuniciramo, no ne idemo u detalje, jer im nisam želio smetati u završnici prvenstava. Kad se nađemo uoči Lige nacija, sve ćemo skupa riješiti i dogovoriti.

Znate li u ovom trenutku da ćete ih imati na raspolaganju za Euro?

– Ja znam da ću ih imati na raspolaganju. Što se mene tiče, trebali bi biti, tu nemam nikakvih dvojbi.

Je li vam NK Varaždin činio veliki stres ove sezone?

– Malo jest, ali taj stres je brzo prošao kad smo počeli pobjeđivati i kada sam vidio da je to potpuno druga momčad nego što je bila, i tada sam bio uvjeren da će biti sve dobro. Hoće li prodati Obregona? To će klub odlučiti, ali mislim da bi bilo prerano za taj kontekst. NK Varaždin treba graditi momčad za nešto više, ići korak po korak, a uz Obregona će mladi igrači stasati i napredovati, a i on će biti još bolji.

>>> VIDEO Prije dvije godine Zagreb je Vatrenima priredio doček za pamćenje: Prisjetili smo se tih trenutaka