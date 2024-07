Sjajne vijesti za Rijeku, u drugom pretkolu Europske lige igrat će protiv drugoligaša

OSVAJAČ KUPA S BIJELIMA

'Hajduk neće ništa osvojiti. To više nije ni H od Hajduka. Jednu stvar si dolje ne žele priznati...'

Imao sam prilike, prošle godine, sa Šurjakom i svima, kažu mi oni: ‘Nije to više ni H od Hajduka‘. Sve je to HDZ, tako su i napravili da je to strašno