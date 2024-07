'Hajduk neće ništa osvojiti. To više nije ni H od Hajduka. Jednu stvar si dolje ne žele priznati...'

Onim nešto starijim navijačima Hajduka u sjećanju je sasvim sigurno ostao Dževad Prekazi. Legenda beogradskog Partizana je jednu sezonu, onu 1983/84 odigrala za splitski sastav i u njoj podigla trofej pobjednika Kupa maršala Tita. Nakon epizode u Hajduku prvo se otisnuo u SAD, a zatim svoju karijeru gradio u Turskoj. Prekazi je inače s Kosova, a u ranoj mladosti je iz Mitrovice stigao u Partizan, gdje je i odigrao neke od svojih najupečatljivijih utakmica.

Prekazi je gostovao u popularnom podcastu Wish&Goal, a poseban dio emisije bio je posvećen njegovoj godini u Hajduku. Naročito je bio oštar kad je govorio o aktualnom trenutku u splitskom klubu, nekoliko puta je ponovio da "Hajduk neće ništa osvojiti", a s tim u vezu doveo je i političku vlast u Hrvatskoj.

FOTO Ivan Perišić pokazao svoje isklesano tijelo i bacio u trans navijače Hajduka

- Kad sam ja došao, kad sam ja vidio kako je to, što je to... To nikome ne ide u glavu, ali ne žele priznati. Oni su bili, za moj pojam, najveći klub. U svemu. U svemu. Tvoj je posao bio samo igrati i trenirati. Ništa više. Ni o čemu nisi trebao razmišljati. Narodni heroj Ante Baja je bio predsjednik kluba i glavni autoritet. S Brača. Ante Baja, prije njega bio je Tito Kirigin. Ljudi koji su živjeli za nogomet. Sve im je u životu Dalmacija i Hajduk, ništa više. Tvoje je bilo samo igrati - rekao je pa dodao:

- Zašto Hajduk ne osvaja? Neće ni osvojiti. Osvajat će kada bude drugi režim u Hrvatskoj. To je jedan jedini razlog. Imao sam prilike, prošle godine, sa Šurjakom i svima, kažu mi oni: ‘Nije to više ni H od Hajduka‘. Sve je to HDZ, tako su i napravili da je to strašno. To je tragedija. Glavni grad je Zagreb, još za vrijeme Jugoslavije pravi klub je bio Zagreb, NK Zagreb. To su bili Zagrepčani. Oni su ga ugasili, sve su učinili. Napravili su Lokomotivu koja je rezervni tim Dinamu. Samo da bude Dinamo, a Dinamo su napravili sve došljaci. Hajduk je Hajduk, 1911. su igrali - rekao je Prekazi.