FOTO Ivan Perišić pokazao svoje isklesano tijelo i bacio u trans navijače Hajduka

Još samo ovoga četvrtka može uživati na svom zasluženom odmoru hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić. Naš će 35-godišnji nogometni velikan od petka početi trenirati s momčadi Hajduka u pripremama za novu sezonu. Nakon nastupa na Europskom prvenstvu dobio je slobodno vrijeme, a već sutra trebao bi se priključiti suigračima na Bledu, gdje odrađuju pripreme.

Ako ste se pitali u kakvoj je trenutno formi jedan od stožernih vatrenih, odgovor je - u jako dobroj. Prema fotografijama koje često objavljuje na svojim Instagram storyjima, vidi se da trenira samostalno, da hvata ritam i tonus te da će odmah moći biti od pomoći Hajduku kojeg za dva tjedna čeka prva službena utakmica u novoj sezoni.

Foto: Screenshot: Instagram

Perišić je jednom fotografijom iz teretane izazvao brojne reakcije Hajdukovih navijača koji zazivaju njegov ostanak u klubu. Podsjetimo, iako je potpisan novi ugovor do 30. lipnja 2025. godine, Perišić po jednoj ranije dogovorenoj klauzuli do početka rujna može otići iz Hajduka za 200 tisuća eura. Navijači bi voljeli da Perišić ostane barem do kraja europskih kvalifikacija te da Hajduku pomogne da se nakon dugo vremena plasira u grupnu fazu.

Perišić je uz fotografiju postavio i nekoliko emotikona te hashtag #season19, što upućuje na to da uskoro počinje njegova 19. profesionalna sezona u karijeri. U Hajduk je došao prošle zime, a prije godinu dana pretrpio je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena na treningu Tottenhama, zbog koje je propustio gotovo cijelu prošlu sezonu. Za Hajduk je dosad nastupio osam puta, a zabio je jedan pogodak.

