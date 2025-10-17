Naši Portali
SP u Ateni

Hrvatska dobila svjetskog prvaka! A osvojili smo i ekipno zlato

London: Olimpijske igre 2012, trap, Giovanni Cernogoraz osvojio zlato
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/4
Autor
Damir Mrvec
17.10.2025.
u 16:48

Hrvatska reprezentacija, koju čine braća Anton i Josip Glasnović te Giovanni Cernogoraz, osvojila je zlato sa 368 pogodaka, a srebrnu medalju osvojila je američka reprezentacija (William Hinton, Derrick Mein, Walton Eller) sa 361 pogotkom

Hrvatska reprezentacija u trapu, koju čine braća Anton i Josip Glasnović te Giovanni Cernogoraz osvojila je u petak momčadsku zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u gađanju letećih meta koje se održava u Ateni.

Pojedinačno, Josip Glasnović osvojio je svjetski naslov. U finalu ju gađao fantastično, imao je 44 pogodaka od mogućih 50. U kvalfikacijama Josip je bio drugi, sa samo jednim promašajem.

Prvi je u kvalifikacijama bio njegov brat Anton, no on je u fnalu imao previše promašaja pa je završio četvrti. Giovanni Cernogoraz osvojio je 18. mjesto u kvalifikacijama sa 119 pogođenih meta.

Anton Glasnović se upisao na listu svjetskih surekordera sa 125 pogodaka u kvalifikacijama, kao 17. strijelac u povijesti koji je to uspio napraviti i drugi Hrvat. Naime, 2019. na Svjetskom kupu u Al Ainu to je napravio i njegov brat Josip.

Sa zbrojem od 368 pogodaka Hrvatska je došla do zlatnog momčadskog odličja. Srebrnu medalju je osvojila američka reprezentacija (William Hinton, Derrick Mein, Walton Eller) sa 361 pogotkom, a toliko su ih imali i češki reprezentativci (Jiri Liptak, Jan Palacky, David Kostelecky) koji su osvojili brončano odličje, zbog lošijeg dodatnog kriterija.

Hrvatska je do sada samo jednom imala svjetskog prvaka u trapu. Cernogoraz je slavio 2023. u Bakuu, Anton Glasnović ima srebro iz Lime 2013. godine, a njegov brat Josip je bio treći na SP-u Lonatu 2005.

Cernogoraz je bio i olimpijski pobjednik 2012. u Londonu, a Josip Glasnović četiri godine kasnije u Rio de Janeiru.

Avatar Spalathos
Spalathos
17:12 17.10.2025.

Svaka vam čast!!! Bravo Hrvatska!

SV
Svastacuje
17:03 17.10.2025.

Bravo dečki!!! Čestitam Vi ste naš ponos....

Avatar Zgubider..
Zgubider..
18:07 17.10.2025.

Nismo "mi" ništa osvojili, osvojili su oni...

