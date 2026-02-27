Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 237
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DARIO ŠARIĆ

Evo što je rekao junak Hrvatske nakon što su košarkaši srušili svjetskog prvaka u Zagrebu

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.02.2026.
u 22:40

Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova. Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte

Hrvatska košarkaška reprezentacija neporažena je i nakon trećeg kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak je pred ispunjenim tribinama KC "Dražen Petrović" u Zagrebu i u sjajnom ozračju svladala Njemačku s 93-88 (20-26, 26-24, 29-22, 18-16). 

Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova. Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte.

Jaleen Smith je ubacio 15 koševa, imao šest asistencija i pet skokova, a sjajnu je ulogu na kraju treće i početkom četvrte četvrtine odigrao Roko Badžim koji je u tom razdoblju ubacio 11 od svojih 15 poena.

- Jedna teška utakmica, Nijemci su bili jako dobri i čvrsti. Bilo je malo više kontakta, ali rekao bih da smo zasluženo pobijedili. Nijemci su zabijali neke teže koševe i mogli su i oni slaviti. Jako je lijepo biti u ovoj priči i nakon dugo vremena u Draženovom domu. Zagrebačka publika voli košarku, odavno nije imala klub koji će ispuniti ovo mjesto. Nadam se da će reprezentacija igrat bolje, da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo i da će se zavrtjeti neka priča...  Zagreb stvarno zaslužuje dobru publiku i voli košarku - izjavio je Dario Šarić.

- Ponosan sam na sve, stožer i igrače. Nadam se da su navijači sretni, dobili smo Njemačku, ali moramo gledati dalje, igramo opet s njima. Hvala navijačima na podršci što su prepoznali sve ovo. Novi izazov je u nedjelju, sve ćemo raditi isto - rekao je Hezonja nakon utakmice. 

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
košarka Hrvatska košarkaška reprezentacija Mario Hezonja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!