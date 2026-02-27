Evo što je rekao junak Hrvatske nakon što su košarkaši srušili svjetskog prvaka u Zagrebu

Hrvatska košarkaška reprezentacija neporažena je i nakon trećeg kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak je pred ispunjenim tribinama KC "Dražen Petrović" u Zagrebu i u sjajnom ozračju svladala Njemačku s 93-88 (20-26, 26-24, 29-22, 18-16).

Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova. Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte.

Jaleen Smith je ubacio 15 koševa, imao šest asistencija i pet skokova, a sjajnu je ulogu na kraju treće i početkom četvrte četvrtine odigrao Roko Badžim koji je u tom razdoblju ubacio 11 od svojih 15 poena.

- Jedna teška utakmica, Nijemci su bili jako dobri i čvrsti. Bilo je malo više kontakta, ali rekao bih da smo zasluženo pobijedili. Nijemci su zabijali neke teže koševe i mogli su i oni slaviti. Jako je lijepo biti u ovoj priči i nakon dugo vremena u Draženovom domu. Zagrebačka publika voli košarku, odavno nije imala klub koji će ispuniti ovo mjesto. Nadam se da će reprezentacija igrat bolje, da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo i da će se zavrtjeti neka priča... Zagreb stvarno zaslužuje dobru publiku i voli košarku - izjavio je Dario Šarić.

- Ponosan sam na sve, stožer i igrače. Nadam se da su navijači sretni, dobili smo Njemačku, ali moramo gledati dalje, igramo opet s njima. Hvala navijačima na podršci što su prepoznali sve ovo. Novi izazov je u nedjelju, sve ćemo raditi isto - rekao je Hezonja nakon utakmice.