Stjepan Meleš
HRVATSKA - NJEMAČKA

UŽIVO Hrvatska ima najveće vodstvo na utakmici protiv Njemačke

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Igor Kralj/PIXSELL
27.02.2026. u 21:30
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
83-81
NJEMAČKA
KVALIFIKACIJE ZA SP, 20.00, KC DRAŽEN PETROVIĆ

Nova trica Baždima za 78:72.

Počela je zadnja dionica utakmice. 

Kraj 3. četvrtine, vodimo 75:72 tricom Badžima. 

Vodimo 63:61 košem Hezonje. 

Šarić je stigao do 19 poena. 

Hezonja tricom doveo Hrvatsku u prednost od 56:55.

Počela je 3. četvrtina.

Kraj 2. četvrtine.

Hezonja je tricom poravnao na 42:42, Njemačka mora zvati time out.  

Šarić briljira kod Hrvatske, ubacio je tri trice. 

Loše branimo pick and roll, Nijemci vode šest razlike. 

Osam poena vezao je sjajno raspoloženi Šarić.

Trica Šarića, gubimo 27:30.

Smith sa slobodnim bacanjima vraća na minus 4.

Počela je druga četvrtina. 

Kraj prve četvrtine, gubimo šest razlike. 

Hrvatska uz podršku brojne publike itekako ima šanse, pojačani smo za Hezonju i Šarića.

Utakmicu možete pratiti na prvom programu Arena Sporta.

Hrvatska se sjajno drži protiv svjetskih i europskih prvaka Njemačke u prvoj četvrtini, gubimo tek jedan razlike (20:21).

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija igra protiv Njemačke u krcatom Draženovom domu u sklopu trećeg kola skupine E prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine Hrvatska će pokušati nastaviti pobjednički niz, u prve dvije utakmice pobijedila je Cipar i Izrael.

SL
slsnvskshev
21:43 27.02.2026.

