Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U MOSTARU

Sjajan nastup Zrinjskog u Europi, momčad Igora Štimca zabila pet komada

Mostar: Susret Zrinjskog i Lincolna u 1. kolu Konferencijske lige
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Hina
02.10.2025.
u 21:56

Momčad koju vodi Igor Štimac u vodstvo je doveo Nemanja Bilbija u 12. minuti, a na 2-0 je povisio Duje Dujmović u 22. minuti. U 40. minuti je Slobodan Jakovljević postigao pogodak za 3-0, da bi u drugom poluvremenu Moldavac Vitalie Damascan (69) i Leo Mikić (85) postavili konačnih 5-0.

Bosansko-hercegovački nogometni prvak HŠK Zrinjski sjajno je započeo nastup u Konferencijskoj ligi pobijedivši u Mostaru gibraltarski Lincoln Red Imps s uvjerljivih 5-0.

Momčad koju vodi Igor Štimac u vodstvo je doveo Nemanja Bilbija u 12. minuti, a na 2-0 je povisio Duje Dujmović u 22. minuti. U 40. minuti je Slobodan Jakovljević postigao pogodak za 3-0, da bi u drugom poluvremenu Moldavac Vitalie Damascan (69) i Leo Mikić (85) postavili konačnih 5-0.

Nogometaši Crystal Palacea slavili su s 2-0 protiv kijevskog Dinama u utakmici 1. kola Konferencijske lige odigranoj u četvrtak u poljskom Lublinu.

Pobjedu engleskoj momčadi donijeli su Daniel Munoz (31) i Edward Nketiah (58), a dvoboj je obilježilo i isključenje hrvatskog reprezentativca Borne Sose, koji je u razmaku od dvije minute zaradio dva žuta kartona pa je u 76. minuti ostavio svoju momčad s igračem manje.

Karlo Letica je sačuvao mrežu Lausanne netaknutom u domaćoj pobjedi švicarske momčadi 3-0 protiv islandskog Breidablika. Sva tri pogotka postignuta su u prvom poluvremenu, a strijelci su bili Lekoueiry (7), Bair (11) i Diakite (33).

Antonio Milić je do 68. minute igrao za poljski Lech, koji je pred svojim navijačima s uvjerljivih 4-1 pobijedio bečki Rapid. Palma (13), Ishak (21) i Ismaheel (45+2) su bili strijelci u prvom poluvremenu, u kojem je Ishak i promašio kazneni udarac u 34. minuti. Konačnih 4-1 postavio je Bengtsson (77), a jedini strijelac za austrijsku momčad bio je Radulović (64).
Ključne riječi
Zrinjski Igor Štimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još