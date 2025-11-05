Naši Portali
NEOBIČNO

Sin mu je zvijezda i zarađuje milijune, a on na ulici skuplja kartonske kutije za osam centi po kilogramu

Yamal
Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
05.11.2025.
u 14:15

„Mnogi govore gluposti. Pitaju me: ‘Zašto ne radiš? Zašto živiš od sina?’ Pa da, živim od sina i hvala mu na tome. Moj sin me ne mora slati u dom, još uvijek mogu raditi. Skupljam kartonske kutije po Barceloni i prodajem ih za osam centi po kilogramu“, rekao je Yamalov otac.

Otac španjolskog nogometnog čuda, Laminea Yamala, iznenadio je javnost svojim izjavama. Mounir Nasraoui otvoreno je poručio kako mu ne smeta što ga financijski uzdržava sin, ali da i dalje radi.

Mounir Nasraoui, 36-godišnji otac supertalentiranog igrača Barcelone, ponovno se našao u središtu medijske pozornosti, ovoga puta zbog iskrenih riječi o svom životu i odnosu sa sinom.

U razgovoru za španjolske medije otkrio je da, iako njegov sin već zarađuje milijunske iznose, on i dalje radi kao sakupljač kartona na ulicama Barcelone.

„Kad hodam ulicama, sjetim se kako sam nekad tražio posao u građevini, a nije ga bilo. Danas, ako tražite posao, možete ga pronaći, ali mladi ne žele raditi. Treba ih motivirati da ustanu i naprave nešto od sebe. Novac će doći, ali ako samo sjede i troše vrijeme, sve će izgubiti“, rekao je Nasraoui.

Istaknuo je da je zahvalan sinu na svemu što je učinio za obitelj, ali da se trudi ostati aktivan i raditi koliko može.

„Mnogi govore gluposti. Pitaju me: ‘Zašto ne radiš? Zašto živiš od sina?’ Pa da, živim od sina i hvala mu na tome. Moj sin me ne mora slati u dom, još uvijek mogu raditi. Skupljam kartonske kutije po Barceloni i prodajem ih za osam centi po kilogramu“, rekao je.

Dodao je da ne želi da ga sin u potpunosti uzdržava, nego da i sam doprinosi vlastitim radom.

„Ne želim sjediti i ništa ne raditi. Imam dvije ruke i zdravlje. Dok god mogu radit ću“, zaključio je.

otac Lamine Yamal

