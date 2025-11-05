Uspješna Hrvatica u rodu je s nogometašem Dinama: 'Bila sam užasno ljutita što moram preseliti u Zagreb'

Odbojkašice Dinama večeras u dvorani Sutinska vrela (20 sati) igraju prvu utakmicu 3. kola kvalifikacija za plasman u skupinu Lige prvakinja.

Za Dinamo je ovo premijerni nastup u najelitnijem ženskom odbojkaškom natjecanju, no utakmica protiv bugarske Marice iz Plovdiva dolazi u nezgodno vrijeme,

Naime, Dinamo dočekuje bugarske prvakinje sa šest uzastopnih poraza, od čega četiri u domaćem prvenstvu, te dva u MEVZA ligi.

- Vrijeme je da prekinemo taj crni niz. Treba nam jedna dobra utakmica i pobjeda da steknemo samopouzdanje. Bugarske su jak sastav, ali milim da imamo dobru priliku da ih iznenadimo.

- Gledali smo video njihovih utakmica i može se s njima igrati. Šteta je što nismo kompletne. Zbog ozlijede neće igrati Bojana Ambulija, a Karla Petrić je napustila klub – rekla je Clara Stošić, libero Dinama.

Bugarke su na papiru favoriti?

- Možda. Ali njihovo prvenstvo je kasnije počelo, još se nisu uigrale i tu vidim našu priliku. Činjenica je da se radi o sastavu koji nema ozbiljne suparnice u domaćoj ligi.

Imaju jednu strankinju, Njemicu a sve ostale su ponajbolje bugarske igračice – rekla je Carla kojoj odbojka nije bila prvi sport kojim se bavila.

- Prije odbojke trenirala sam tenis i atletiku. Odbojku sam počela trenirati i igrati u klubu Pula potom sam prešla, s 14 godina, u Veli Vrh, a u Dinamo sam već četiri godine.

Kad sam krenula trenirati uvijek sam htjela biti primač-pucač, i to zbog mame koja je to igrala. Uvijek mi i na treningu i na utakmici dođe želja da pucam i da dižem. priča Carla.

Sa samo 15 godina doselili ste se u Zagreb?

- Isprva sam bila užasno ljuta što moram napustiti Pulu. Pohađala sam drugo polugodište drugog razreda srednje škole. Sjećam kad me tata vodio za Zagreb, nisam s njim htjela progovoriti sve do Zagreba. Nisam mogla vjerovati da su oni mene pustili u Zagreb. U glavni grad, i još da sama živim u domu ‘Franjo Bučar’.

Završili ste srednju školu za kozmetičarku...

- Možda ću se time baviti kada prestanem s igranjem. Na fakultet nisam išla jer se profesionalno bavim odbojkom. Vidim se jednog dana u inozemstvu, po mogućnosti u Italiji ili Turskoj. Malo je teže se probiti nama liberima u Europi ali vjerujem da ću dobrim igrama nekoga zainteresirati – istaknula je Carla.

Brat Stefan igra nogomet?

- Da igrao je u Istri i Višnjanu a sada je u Jadranu iz Poreča. I roditelji su bili sportaši. Tata Saša igrao je mali nogomet a mama Lara igrala je odbojku

I bratić Vam je nogometaš?

- Da, riječ je o Lisici koji je ove sezone došao u Dinamo. Moram priznati da sam zbog njega počela malo pratiti pa čak i gledati nogometne utakmice Dinama. Inače se s njim ne družim u Zagrebu jer svatko ima svoje obaveze ali se znamo čuti – istaknula je Carla.

Igrali ste za reprezentaciju Hrvatske na svjetskom prvenstvu do 19 godina?

- Da, osvojile smo deveto mjesto. Imale smo osam pobjeda i nažalost i taj jedan poraz od Turske u osmini finala, u prvoj utakmici nokaut faze.

- Trebala sam ići i na svjetsko prvenstvo do 21 godine ali sam imala problema sa zadnjom ložom – rekla je Carla koja je bila proglašena za najbolju obrambenu igračicu svjetskog prvenstva, sa 160 obrana i 94 dizanja .

- Iskreno, ne vodim se brojkama, ali kad mi je mama nakon prve utakmice poslala statistiku i kazala da sam najbolja, bilo mi je drago. To je ipak pokazatelj da sam dobro radila cijelu sezonu u Dinamu i da sam napredovala

Jeste li, otkad ste počeli igrati za Dinamo, počeli navijati za nogometni klub Dinamo?

- Otišla sam samo na jednu utakmicu, i to sad kad smo osvojili ligu, ne sjećam se protiv koga, Osijeka ili Rijeke.

A jesu li nogometaši došli vas gledati ponekad?

- Ne. Uvijek zezam našeg tajnika da napokon dovede te dečke... ali dođu nas košarkaši Dinama pogledati.

Što radite kad se ne bavite odbojkom?

- Kad ne treniram doslovno ležim na kauču i samo serije gledam.