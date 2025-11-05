Naši Portali
Clara Stošić

Uspješna Hrvatica u rodu je s nogometašem Dinama: 'Bila sam užasno ljutita što moram preseliti u Zagreb'

Autor
Damir Mrvec
05.11.2025.
u 10:01

Odbojkašice Dinama večeras u dvorani Sutinska vrela (20 sati) igraju prvu utakmicu 3. kola kvalifikacija za plasman u skupinu Lige prvakinja. Za Dinamo je ovo premijerni nastup u najelitnijem ženskom odbojkaškom natjecanju

Odbojkašice Dinama večeras u dvorani Sutinska vrela (20 sati) igraju prvu utakmicu 3. kola kvalifikacija za plasman u skupinu Lige prvakinja.

Za Dinamo je ovo premijerni nastup u najelitnijem ženskom odbojkaškom natjecanju, no utakmica protiv bugarske Marice iz Plovdiva dolazi u  nezgodno vrijeme,

Naime, Dinamo dočekuje bugarske prvakinje sa šest uzastopnih poraza, od čega četiri u domaćem prvenstvu, te dva u MEVZA ligi. 

 - Vrijeme je da prekinemo taj crni niz. Treba nam jedna dobra utakmica i pobjeda da steknemo samopouzdanje. Bugarske su jak sastav, ali milim da imamo dobru priliku da ih iznenadimo.

- Gledali smo video njihovih utakmica i  može se s njima igrati. Šteta je što nismo kompletne. Zbog ozlijede neće igrati Bojana Ambulija, a  Karla Petrić je napustila klub – rekla je Clara Stošić, libero Dinama.

Bugarke su na papiru favoriti?

- Možda. Ali njihovo prvenstvo je kasnije počelo, još se nisu uigrale i tu vidim našu priliku. Činjenica je da se radi o sastavu koji nema ozbiljne suparnice u domaćoj ligi.

Imaju jednu strankinju, Njemicu a sve ostale su ponajbolje bugarske igračice – rekla je Carla kojoj odbojka nije bila prvi sport kojim se bavila.

 - Prije odbojke trenirala sam tenis i atletiku. Odbojku sam počela trenirati i igrati u klubu Pula potom sam prešla, s 14 godina, u Veli Vrh, a u Dinamo sam već četiri godine.

Kad sam krenula trenirati uvijek sam htjela biti primač-pucač, i to zbog mame koja je to igrala. Uvijek mi i na treningu i na utakmici dođe želja da pucam i da dižem.  priča Carla. 

Sa samo 15 godina doselili ste se u Zagreb?

 - Isprva sam bila užasno ljuta što moram napustiti Pulu. Pohađala sam drugo polugodište drugog razreda srednje škole. Sjećam kad me tata vodio za Zagreb, nisam s njim htjela progovoriti sve do Zagreba. Nisam mogla vjerovati da su oni mene pustili u Zagreb. U glavni grad, i još da sama živim u domu ‘Franjo Bučar’

Završili ste srednju školu za kozmetičarku...

 - Možda ću se time baviti kada prestanem  s igranjem. Na fakultet nisam išla jer  se profesionalno bavim odbojkom. Vidim se jednog dana u inozemstvu, po mogućnosti u Italiji ili Turskoj. Malo je teže se probiti nama liberima u Europi ali vjerujem da ću dobrim igrama nekoga zainteresirati – istaknula je Carla. 

Brat Stefan igra nogomet?

- Da igrao je u Istri i Višnjanu a sada je u Jadranu iz Poreča. I roditelji su bili sportaši. Tata  Saša igrao je mali nogomet a mama Lara igrala je odbojku

I bratić  Vam je nogometaš?

 - Da, riječ je o Lisici koji je ove sezone došao u Dinamo. Moram priznati da sam zbog njega počela malo pratiti pa čak i gledati nogometne utakmice Dinama. Inače se s njim ne družim u Zagrebu jer svatko ima svoje obaveze ali se znamo čuti – istaknula je Carla.

Igrali ste za reprezentaciju Hrvatske na svjetskom prvenstvu do 19 godina?

 - Da, osvojile smo deveto mjesto. Imale smo osam pobjeda i nažalost i taj jedan poraz od Turske u osmini finala, u prvoj utakmici nokaut faze.

- Trebala sam ići i na svjetsko prvenstvo do 21 godine ali sam imala problema sa zadnjom ložom – rekla je Carla koja je  bila proglašena za najbolju obrambenu igračicu svjetskog prvenstva, sa 160 obrana i 94 dizanja .

- Iskreno, ne vodim se brojkama, ali kad mi je mama nakon prve utakmice poslala statistiku i kazala da sam najbolja, bilo mi je drago. To je ipak pokazatelj da sam dobro radila cijelu sezonu u Dinamu i da sam napredovala 

Jeste li, otkad ste počeli igrati za Dinamo, počeli navijati za nogometni klub Dinamo?

- Otišla sam samo na jednu utakmicu, i to sad kad smo osvojili ligu, ne sjećam se protiv koga, Osijeka ili Rijeke.

A jesu li nogometaši došli vas gledati ponekad?

 - Ne. Uvijek zezam našeg tajnika da napokon dovede te dečke... ali dođu nas košarkaši Dinama pogledati.

Što radite kad se ne bavite odbojkom?

 - Kad ne treniram doslovno ležim na kauču i samo serije gledam.

