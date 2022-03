Simone Inzaghi i Inter produljuju vjernost do 2024.

Milanski Inter i njegov trener Simone Inzaghi dogovorili su nastavak suradnje koja bi trebala trajati do 2024. godine, naveli su tijekom utorka mnogi talijanski mediji.

Inzaghi još uvijek nije službeno stavio potpis na ugovor, no u pitanju bi trebala biti tek formalnost. Također, novim ugovorom narast će primanja 45-godišnjeg trenera aktualnog talijanskog prvaka s 4.5 milijuna eura godišnje na pet, uz određene bonuse. Isto tako, u ugovoru postoji i mogućnost nastavka suradnje na dodatnu jednu godinu.

Nekadašnji napadač Lazija, gdje je igrao do 1999. do 2010. godine u tom je rimskom klubu i počeo trenersku karijeru. Bio je trener nebesko-plavih od 2016. do 2021. godine nakon čega se preselio u Inter, na startu aktualne sezone, što mu je drugi trenerski posao u karijeri.

Inter je trenutačno drugi na ljestvici talijanske Serie A s 58 bodova. Vodeći Milan ima dva boda više, ali i jednu odigranu utakmicu više. Napoli je treći te ima 57 bodova uz jednu odigranu utakmicu više od Intera.