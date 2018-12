Sezona velikana za zaborav: Izjednačili su i Dinamov rekord!

Monaco je 2017. godine osvojio francusko prvenstvo, no ove sezone klub trese velika kriza.

Ceh je već platio i trener Leonardo Jardim kojeg je na klupi zamijenio legendarni Thierry Henry, no nije se puno toga promijenilo.

Klub je tek 19. u prvenstvu sa samo 13 bodova, a od Europe su se oprostili u utorak navečer domaćim 0:2 porazom od Borussije Dortmund.

Monaco je tako nastup u skupini s Borussijom, Atleticom i Club Bruggeom završio sa samo jednim osvojenim bodom.

1 - Monaco have become the first team to fail to win a single group stage game in two consecutive seasons of the Champions League since Dinamo Zagreb in 2011-12 and 2012-13. Oops. pic.twitter.com/bALNHAoFGt