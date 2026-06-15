Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAZGOVARALI SMO S CHRISOM

VIDEO Amerikanac s grbom Hajduka mašta o Modriću na Poljudu: 'Bilo bi sjajno kad bi došao u Split'

Amerikanac Chris, navijač Hajduka
Foto: Tomislav Dasović
1/2
Autor
Tomislav Dasović
15.06.2026.
u 13:45

"Majicu sam kupio u Splitu prije nekoliko godina, gdje sam bio na odmoru s obitelji. Za Hrvatsku sam vezan upravo zbog prabake", kazao je Amerikanac Chris našem novinaru Tomislavu Dasoviću

U luksuznom naselju Adriatica Village, nedaleko od Dallasa, hrvatska dijaspora ponovno se okupila kako bi zajedno bodrila „vatrene” uoči Svjetskog prvenstva. U ambijentu koji neodoljivo podsjeća na pravo dalmatinsko mjesto, pedesetak Hrvata iz Dallasa i okolice provelo je večer u druženju, pjesmi i navijanju. Na prvi pogled, prizor djeluje gotovo nestvarno: kamene ulice, jezerce, mediteranska arhitektura i zvonik koji dominira naseljem stvaraju dojam kao da ste u nekom gradiću na Jadranu, a ne u američkom Teksasu.

Naselje je osmislio američki developer Jeff Blackard, koji je, prema vlastitim riječima, nakon posjeta Hrvatskoj i boravka na otoku Braču, bio inspiriran životom u Supetru. Upravo je tamo, kaže, prepoznao ono što mu je nedostajalo u američkim predgrađima – To su osjećaj zajedništva i blizine među ljudima. Tako je s vremenom nastalo mjesto Adriatica Village.

"Lijepa li si" u izvedbi Hrvata iz Amerike

U središtu naselja, koje je zamišljeno kao selo u kojem se sve može obaviti bez automobila, nalaze se restorani, uredi, stambeni prostori i kapelica na malom otoku. Cijeli prostor osmišljen je kao funkcionalna zajednica koja spaja život, posao i druženje. Za hrvatske iseljenike, međutim, Adriatica Village ima i emocionalnu dimenziju. Ondje se, barem na nekoliko sati, ponovno govori o Hrvatskoj, reprezentaciji i osjećaju pripadnosti koji ih, unatoč udaljenosti, i dalje povezuje. Naš novinar Tomislav Dasović razgovarao je s članovima zajednice koji su se te večeri ondje okupili.

Ti tihi, samozatajni pripadnici hrvatske zajednice, od kojih se mnogi međusobno ni ne poznaju, s veseljem su prihvatili poziv organizatorice skupa, Klementine Mikus. Mnogi od njih bit će u utorak navečer i sudionici spektakularne hrvatske parade na ulicama Dallasa, većina će u srijedu i na utakmicu Hrvatska – Engleska, a neki ne skrivaju kako su od nje – odustali. - Jako smo uzbuđeni, molimo se da dobijemo tu utakmicu, navijamo od srca za vatrene. Ne samo mi Hrvati iz Teksasa, nego i moj muž Amerikanac koji je hrvatski zet, te njegova cijela familija i svi naši prijatelji. Međutim, mi na utakmicu ne idemo; ulaznice su jako skupe, čak i za naše standarde. Cijene su im bile 1800 dolara, pa 2000 dolara, a sada idu od 1300 dolara nagore. To je preskupo – kazala je za Večernji gospođa Sanja Pisac, rođena Splićanka udana za Amerikanca Joshuu, uz prognozu rezultata 1:0 za Hrvatsku.

Amerikanac Chris u majici Hajduka

Hrvati su nakon kratkog boravka u Adriatica Villageu druženje nastavili u obližnjem McKinneyu, u lokalnom pubu Tupps, uz pivo i burgere. A u pubu, uz ljude u dresovima s crvenim i bijelim kvadratićima, novinar Večernjeg lista uočio je i čovjeka u plavoj majici s velikim grbom – Hajduka. Predstavio mu se kao Chris, Amerikanac je, ali prabaka mu je iz mjesta Desne u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. - Majicu sam kupio u Splitu prije nekoliko godina, gdje sam bio na odmoru s obitelji. Za Hrvatsku sam vezan upravo zbog prabake – kazao je Chris.

Na Hajdukovoj utakmici, međutim, nikad nije bio. - Ne, gledam ih samo na TV-u, kao što ponekad gledam i Dinamo. Navijač sam Hajduka, jer sam tamo u Splitu poprimio duh hajdukovaca. Kada se vozite iz zračne luke ili kada pristajete trajektom u luku, svugdje na zidovima vidite gigantske grbove Hajduka. Osim toga, Split je prekrasan grad – dodao je Chris priznavši kako mu je san da Hajduk ponovno postane prvak. Upitan je i zna li Marka Livaju. Odgovorio je potvrdno, uz još jedan SF-dodatak: - Znam i za Modrića. Bilo bi sjajno kada bi on došao u Hajduk!

Na kraju druženja teksaških Hrvata pala je i poneka navijačka pjesma, predvodnik je bio poznati navijač Jure Glavan iz njemačkog Offenbacha. Novo druženje zakazano je za utorak navečer u centru Dallasa. Cjelovitu reportažu našeg novinara Tomislava Dasovića iz kopije bračkog Supetra pročitajte ovdje.

Reportaža iz Adriatica Villagea: 'Karte za utakmice su ekstremno skupe'
Ključne riječi
Adriatica Village Luka Modrić Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!