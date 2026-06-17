Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI IZBORNIK

Slaven Bilić objasnio Englezima: Arogantni ste, ali to ne dolazi od vaših nogometaša

Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/5
Autor
Damir Mrvec
17.06.2026.
u 09:45

– Bio sam na SP-u 2018. s televizijom ITV, sjećam se da sam razgovarao s nekoliko naših igrača i to ih je dodatno motiviralo. U Hrvatskoj je sve bilo predstavljeno kao da nas engleski igrači ne poštuju – prisjeća se Bilić.

Slaven Bilić, bivši igrač i izbornik vatrenih, duboko je utkan u povijest rivalstva Hrvatske i Engleske.

– Bio sam na SP-u 2018. s televizijom ITV, sjećam se da sam razgovarao s nekoliko naših igrača i to ih je dodatno motiviralo. U Hrvatskoj je sve bilo predstavljeno kao da nas engleski igrači ne poštuju – prisjeća se Bilić.

Ta percepcija arogancije, kako je vidi Bilić, nije potekla iz usta engleskih igrača. On brani profesionalce.

FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh
1/92

– Oni nisu glupi. Igraju ovu igru. Znaju da ne možete javno omalovažavati Andoru, Estoniju ili bilo koga drugoga. Pokazujete poštovanje. Problem je u medijskoj mašineriji i stavu dijela navijača koji u Hrvatskoj dobiva nerazmjerno veliku pozornost. Na dnevnoj bazi, hrvatski mediji prevode što se događa i što se govori u Engleskoj – objašnjava Bilić.

Ironično, Bilićeva najpoznatija pobjeda nad Engleskom, ona iz studenog 2007. na kišnom Wembleyu, završila je činom najvećeg poštovanja. Njegova momčad, koja je već osigurala plasman na Euro 2008., pobjedom od 3:2 izbacila je Englesku iz natjecanja i zapečatila sudbinu izbornika Stevea McClarena, ovjekovječenog pod kišobranom uz aut-liniju. Na pitanje osjeća li imalo žaljenja zbog te večeri, Bilić se smije.

– Lagao bih kad bih rekao da osjećam. Igrao sam s nekim od tih engleskih igrača, s Rijem Ferdinandom u West Hamu, protiv drugih. Poznavali smo se i poštovali, ali igrali smo za Hrvatsku, željeli smo učiniti svoje navijače ponosnima i ostaviti trag. Bilo mi je žao Stevea. Vidio sam naslov "Klaun s kišobranom". Ne bih ja držao kišobran, ali Steve McClaren je jedan od dobrih ljudi u nogometu i vrhunski trener. Ipak, ono što mu se urezalo u pamćenje nije samo pobjeda nego i reakcija poraženih. Ponašanje engleskih igrača bilo je nevjerojatno. Izgubili su kao gospoda. Rekao sam svojim igračima da uče iz toga. Te noći izgubili su sve i znali su da će ih mediji "masakrirati". Ne sat vremena, ne jedan dan, nego doživotno. Ali bili su tako profesionalni. Čestitali su nam. To mi je ostalo u sjećanju. David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard. Nevjerojatno – rekao je Bilić.

Ludnica navijača Hrvatske u Dallasu
Ključne riječi
Engleska reprezentacija Slaven Bilić

Komentara 2

Pogledaj Sve
18
188
10:08 17.06.2026.

Vidi ovaj je dobio naočale od trčanja sim tam. Koliko sam čuo taj baš nije govornik haha

HI
Hrvat iz Prigorja
10:08 17.06.2026.

Ej moj Slavene, i ti si bio arogantan, kad te je novinar pitao tko je favorit igrali smo itakmicu sa Englezima u Zagreb, ti si rekao, naravno Hrvatska i izgubili n Maksimiru 4:1

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!