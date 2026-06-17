Slaven Bilić objasnio Englezima: Arogantni ste, ali to ne dolazi od vaših nogometaša

Slaven Bilić, bivši igrač i izbornik vatrenih, duboko je utkan u povijest rivalstva Hrvatske i Engleske.

– Bio sam na SP-u 2018. s televizijom ITV, sjećam se da sam razgovarao s nekoliko naših igrača i to ih je dodatno motiviralo. U Hrvatskoj je sve bilo predstavljeno kao da nas engleski igrači ne poštuju – prisjeća se Bilić.

Ta percepcija arogancije, kako je vidi Bilić, nije potekla iz usta engleskih igrača. On brani profesionalce.

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– Oni nisu glupi. Igraju ovu igru. Znaju da ne možete javno omalovažavati Andoru, Estoniju ili bilo koga drugoga. Pokazujete poštovanje. Problem je u medijskoj mašineriji i stavu dijela navijača koji u Hrvatskoj dobiva nerazmjerno veliku pozornost. Na dnevnoj bazi, hrvatski mediji prevode što se događa i što se govori u Engleskoj – objašnjava Bilić.

Ironično, Bilićeva najpoznatija pobjeda nad Engleskom, ona iz studenog 2007. na kišnom Wembleyu, završila je činom najvećeg poštovanja. Njegova momčad, koja je već osigurala plasman na Euro 2008., pobjedom od 3:2 izbacila je Englesku iz natjecanja i zapečatila sudbinu izbornika Stevea McClarena, ovjekovječenog pod kišobranom uz aut-liniju. Na pitanje osjeća li imalo žaljenja zbog te večeri, Bilić se smije.

– Lagao bih kad bih rekao da osjećam. Igrao sam s nekim od tih engleskih igrača, s Rijem Ferdinandom u West Hamu, protiv drugih. Poznavali smo se i poštovali, ali igrali smo za Hrvatsku, željeli smo učiniti svoje navijače ponosnima i ostaviti trag. Bilo mi je žao Stevea. Vidio sam naslov "Klaun s kišobranom". Ne bih ja držao kišobran, ali Steve McClaren je jedan od dobrih ljudi u nogometu i vrhunski trener. Ipak, ono što mu se urezalo u pamćenje nije samo pobjeda nego i reakcija poraženih. Ponašanje engleskih igrača bilo je nevjerojatno. Izgubili su kao gospoda. Rekao sam svojim igračima da uče iz toga. Te noći izgubili su sve i znali su da će ih mediji "masakrirati". Ne sat vremena, ne jedan dan, nego doživotno. Ali bili su tako profesionalni. Čestitali su nam. To mi je ostalo u sjećanju. David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard. Nevjerojatno – rekao je Bilić.