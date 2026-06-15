Tuchel je zaljubljen u vatrenog: 'Taj će u 3 ujutro doći na trening'

Nedavno, nakon utakmice finala engleskog FA kupa, u kojemu je Manchester City svladao Chelsea s 1:0, televizijske kamere ulovile su u svečanoj loži Wembleyja dirljiv trenutak zagrljaja izbornika Engleske Thomasa Tuchela i nogometaša Manchester Cityja, hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića. Bio je to susret dvojice istinskih prijatelja, očito golemog uzajamnog respekta.

Nogometni preporod Matea Kovačića u Chelseaju neraskidivo je vezan uz ime Thomasa Tuchela. Prije dolaska njemačkog stratega, Kovačićeva karijera na Stamford Bridgeu bila je obilježena bljeskovima u genijalnosti, ali i nekonstantnošću. Pod vodstvom trenera Lamparda često se tražilo njegovo idealno mjesto na terenu. Bilo je utakmica u kojima je bio sjajan i nezadrživ, no bilo je i onih u kojima bi ga Lampard zamijenio na poluvremenu. Ponekad se činilo kako Mateova taktička nedisciplina i sklonost driblingu previše izlažu obranu, a vrhunac lutanja dogodio se u porazu od Leicestera, koji je praktički zapečatio Lampardovu sudbinu, kada je Kovačić bio postavljen kao usamljeni zadnji vezni i bio potpuno nadigran, praktički žrtvovan.

No, dolaskom Tuchela u siječnju 2021. godine sve se promijenilo. Kovačić je od prvog dana postao kamen temeljac nove momčadi. S iznimkom jedne utakmice u FA kupu, hrvatski reprezentativac bio je starter u svakom susretu pod novim trenerom, a partnerstvo s Jorginhom u sustavu s "dvostrukim pivotom" postalo je zaštitni znak Tuchelovog Chelseaja. Sam Kovačić kasnije je potvrdio da su igrači osjetili sjajnu povezanost s njim od prvog sastanka, kao da je u klubu godinama.

Thomas Tuchel nikada nije skrivao svoje divljenje prema Kovačiću. Štoviše, njegove izjave o hrvatskom veznjaku spadaju među najpamtljivije pohvale koje je jedan trener uputio svom igraču. - Obožavam ga! - rekao je Tuchel nakon jedne dominantne partije protiv Newcastlea i dodao: - Tog dečka možete probuditi u tri ujutro i on će u 3:15 biti u Cobhamu, spreman dati sve od sebe, slušati i igrati s punom energijom. Na treninzima ga morate smirivati da ne radi previše. On je super pouzdan.

Ta fascinacija nije bila nova. Tuchel je otkrio kako je bio veliki obožavatelj Kovačića još dok je ovaj igrao za Real Madrid, prepoznavši u njemu ogroman potencijal. Kada ga je konačno upoznao, pronašao je, kako je rekao, "prijateljskog, poniznog dečka s velikim srcem za nogomet i strašću za treningom".

Tuchelov zadatak bio je ohrabriti Kovačića da vjeruje u svoje sposobnosti, da malo pojednostavi igru i ne traži uvijek treće ili četvrto rješenje, jer su već prvo i drugo često već bili briljantni. Posebno je cijenio njegovu nesebičnost, istaknuvši kako bi Kovačić radije dodao loptu na gol-liniji suigraču nego sam zabio.

Transformacija nije bila samo plod međusobnog povjerenja, već i taktičke genijalnosti. Tuchel je promijenio sustav igre u 3-4-3, što se pokazalo kao pun pogodak. Kovačić je naglasio kako je ta promjena u potpunosti odgovarala profilu braniča koje je Chelsea imao, a momčad je postala nevjerojatno čvrsta i samouvjerena. U 29 utakmica pod Tuchelovim vodstvom te polusezone, Chelsea je čak osamnaest puta sačuvao mrežu netaknutom, a u nokaut fazi Lige prvaka primili su samo dva gola na putu do finala.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Training - Swope Soccer Village, Kansas City, Missouri, U.S. - June 13, 2026 England manager Thomas Tuchel during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff Photo: Jay Biggerstaff/REUTERS Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS

Ta obrambena stabilnost oslobodila je Kovačića u sredini terena. U paru s talijanskim reprezentativcem Jorginhom, dobio je slobodu da radi ono u čemu je najbolji: osvaja duele, iznosi loptu iz teških situacija svojim prepoznatljivim driblinzima i okomitim prodorima razbija suparničke linije. Više nije bio opterećen isključivo defenzivnim zadacima koji su sputavali njegovu kreativnost, već je postao pokretačka snaga tranzicije i organizator igre. Protivnici koji nisu radili visok pritisak na Chelseajev vezni red bili su nemoćni, jer su Kovačić i Jorginho lakoćom diktirali tempo i kontrolirali posjed.

Napredak je bio vidljiv golim okom, ali i potkrijepljen impresivnom statistikom. Podaci su pokazali Mateov drastičan skok u gotovo svim ključnim ofenzivnim i defenzivnim metrikama u usporedbi s periodom pod Lampardom. Broj ključnih dodavanja po utakmici skočio je s 0,8 na 1,5, broj uspješnih driblinga s 1,6 na čak 3,3, a ukupan broj dodavanja po susretu porastao je sa 72 na nevjerojatnih 109.

Kovačić je bio srce momčadi, igrač preko kojeg je išla svaka akcija. Njegov utjecaj vidio se i u ključnim trenucima sezone. U utakmici protiv Aston Ville početkom iduće sezone, izveo je jednu od svojih najkompletnijih predstava, izbjegavši u jednoj akciji dvojicu suparnička igrača na sredini terena prije nego što je poslao milimetarski preciznu loptu za strijelca Lukakua. Kasnije je u istoj utakmici i sam zabio, hladnokrvno prebacivši vratara.

Bljesak individualne genijalnosti dogodio se u siječnju 2022. protiv Liverpoola, kada je Kovačić postigao spektakularan volej koji je proglašen ne samo golom mjeseca u Premier ligi, već i Chelseajevim golom sezone. Vrhunac zajedničkog rada Tuchela i Kovačića stigao je u svibnju 2021. u Portu. U finalu Lige prvaka protiv Manchester Cityja (1:0), Kovačić je ušao u igru u 80. minuti. Iako je već imao tri naslova prvaka Europe s Real Madridom, ovo je bio prvi finale u kojem je zaista zaigrao, što je za njega imalo posebno značenje. Zajedno su Mateo i Tuchel podigli "ušati" trofej, a kasnije i Uefin Superkup (pobijedivši Villarreal) te trofej Svjetskog klupskog prvenstva (u finalu pobijedili brazilski Palmeiras), zaokruživši jednu nevjerojatno plodonosnu suradnju.