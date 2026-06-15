Razgovarali smo s našim veleposlanikom u SAD-u: 'Navijači, ne iskušavajte im strpljenje, ovdje je to drugačije nego u Europi'

Nastup hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi bit će više od igre. Bit će to još jedna prilika da se malena Lijepa Naša cijelom svijetu nametne sportskom vještinom i vicem, baš kao što je to bio slučaj i 2018. u Rusiji odnosno 2022. u Kataru. A o tome smo popričali s Pjerom Šimunovićem, hrvatskim veleposlanikom u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je na službi u Washingtonu već devetu godinu.

– Amerikanci jesu majstori velikih događanja, velike logistike i ovo Svjetsko prvenstvo bit će veće no ikad dosad. Kako po broju zemalja u kojima se ono održava, a tri su zemlje domaćini, tako i po prostoru na kojem će se sve odvijati.

A za vjerovati je da administracija aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa neće propustiti priliku da se i organizacijom ovakvog natjecanja dodatno promovira.

– Vjerojatno će se nuditi nešto u kontekstu Trumpovih politika i njegove namjere da ovo prvenstvo predstavi kao najveće dosad. Uostalom, predsjednik Trump bio je prisutan i na ždrijebanju u Washingtonu gdje se govorilo o "oživljavanju" velike Amerike putem Svjetskog prvenstva, ali i nadolazećih Olimpijskih igara u Los Angelesu. I sve se događa u sklopu proslave 250 godina postojanja SAD-a.

U kojoj mjeri hrvatski nogometaši na tom prvenstvu mogu djelovati i kao svojevrsni diplomati, netko tko će utjecati na sliku o Hrvatskoj i u očima onih koji u našoj zemlji nikad nisu bili?

– Dakako, ovdje se prije svega radi o sportskoj igri odnosno nogometu i koliko taj dio bude funkcionirao toliko će iz njega biti moguće izvući širu vidljivost. Ako naša reprezentacija bude igrala kao što to čini posljednjih desetak godina, onda će to biti senzacionalno, zapravo najbrži put da Hrvatska bude globalno vidljiva i prepoznata na najbolji mogući način, kako u smislu privlačnosti destinacije, tako i kontekstu poruka o nama kao naciji, kao ljudima. Dakako, prilika je to ne samo za Hrvatsku već i za sve zemlje sudionice, naročito one manje.

S koliko nestrpljenja zajednica američkih Hrvata iščekuje ovo Svjetsko prvenstvo?

– Oni su stvarno naelektrizirani što se vidjelo i u Orlandu, na pripremnoj utakmici s Brazilom, kamo ih je došlo jako puno. Premda je na Floridi brojna kolumbijska i brazilska zajednica, grad je bio prošaran crvenim kvadratićima. Svi su bili motivirani u nabavljanju ulaznica i organizaciji putovanja.

U kojem se od gradova, poprišta prvih triju utakmica naše nacionalne vrste, očekuje najviše hrvatskih navijača? U Dallasu, Torontu ili Philadelphiji?

– U smislu važnosti suparnika, a u pitanju je Engleska, ali i veličine stadiona, to je svakako Dallas, gdje se igra na stadionu Dallas Cowboysa. Jest, u Torontu je velika hrvatska zajednica, no američki Hrvati naviknuli su putovati. Amerikanci stalno putuju i to nije ništa neobično.

Je li bila dobra odluka izabrati kamp u saveznoj državi Virginiji, preko puta glavnog američkog grada?

– Ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza to su dobro proučili. Imaju dobre uvjete i vrlo dobru povezanost. U blizini su dvije zračne luke, Dulles i Ronald Reagan. Kamp sam posjetio i u pitanju je odličan hotel. Lokacija im se pokazala najbolja u smislu svih traženih parametara. Nama u Veleposlanstvu je, dakako, drago da su nam blizu i iz praktičnih razloga jer uvijek možemo biti angažirani. Ja kao veleposlanik imam pravo na jednu ulaznicu i bit ću na tri naše prve utakmice.

Kakav je na vas ostavio dojam izbornik Dalić?

– To je izniman, pristojan i simpatičan čovjek, topao, ali jako usredotočen. On neprekidno razmišlja o onome što je njegova misija, a to su organizacija igre, taktika, priprema za utakmicu. Potpuno je fokusiran i zato i jest odličan izbornik.

U kojoj je mjeri europski nogomet odnosno "soccer", kako ga Amerikanci zovu, popularan u SAD-u?

– Postao je popularan promjenom konfiguracije populacije. Naime, u SAD-u živi oko 39 milijuna Hispanoamerikanaca koji vole nogomet. Osim toga, tu su i tradicionalne europske emigrantske zajednice koje također vole nogomet. Prvi bitniji trenutak kada se saznalo za nogomet bio je kada je 1970-ih godina Pele počeo igrati za Cosmos. I dalje su tradicionalni američki sportovi popularniji, dakle bejzbol, američki nogomet i košarka, no grade se i posebni stadioni za 'soccer'. Doduše, njima nije problem prilagoditi i stadion američkog nogometa za ovaj nogomet jer Amerikanci imaju veliku praksu organizacije mega događanja i njihova osiguravanja. Cijena je pak druga priča i sve je dosta skupo pa je tako i s ulaznicama i smještajem za vrijeme Svjetskog prvenstva.

Znači, Amerikom će tijekom Mundijala odjekivati nacionalni ponos 48 zemalja svijeta?

– U ovom slučaju to se ne kosi s domaćim nacionalnim ponosom jer reprezentacija SAD-a nastupa, ali nije realan kandidat za najviši domet pa vjerujem da nitko neće imati problem da se ne navija za Ameriku kada ona igra protiv reprezentacije neke druge zemlje. Kao što rekoh, to kako će Hrvatska proći bit će jako važno za naše iseljenike jer oni to žive i priželjkuju da ih reprezentacija zemlje njihovih roditelja odnosno predaka učini ponosnima.

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Gdje će se pak okupljati oni američki Hrvati koji se nisu upustili u kupovinu ulaznica i troškove putovanja i smještaja?

– Okupljat će se u hrvatskim klubovima ili pak u zakupljenim pubovima kao što je to bio slučaj u Washingtonu, kada je Hrvatska igrala protiv Brazila.

Koliko je Hrvata u Washingtonu?

– Možda tisuću. Ta zajednica nije velika i to su uglavnom profesionalci poput znanstvenika, liječnika ili pak studenata. Najveće hrvatske zajednice u SAD-u su u Pittsburghu i Chicagu. I mnogi od njih će, vjerujem, putovati po Americi.

A koje su cijene?

– Cijene avioprijevoza su porasle zbog povećanja cijena kerozina, što je uzrokovano ratom na Bliskom istoku, a ostale su cijene već same po sebi visoke. Cijena hotelskih soba u Americi su od 100 do 1000 dolara, a u vrijeme velike potražnje to ide u nebo. Troškovi života već su jako visoki. Neka roba opće potrošnje može se naći jeftinije, ali u smislu usluga, hotela i restorana, to sve prati rast cijene goriva. Amerika je prestala biti jeftina zemlja, ne samo za strance već i za Amerikance.

Može li se sport otarasiti politike ili je to nemoguća misija?

– Nažalost, nogomet je davno prestao biti samo igra. Postao je nešto veće od toga, i u dobrom i u lošem smislu kada govorimo o navijačkom nasilju. Srećom, Amerika ne poznaje navijačko nasilje i nema nikakve sumnje da će prema bilo kakvom međusobnom navijačkom nasilju ili onome prema snagama reda biti nulta tolerancija. Svim navijačkim nasilnicima koji imaju namjeru iskušavati američko strpljenje savjetujem da to ne rade jer se neće dobro provesti. Verbalni delikti, fizičko nasilje, neposluh prema snagama reda, sve to ovdje drugačije izgleda nego u Europi. Ovdje nema puno razgovora o tom pitanjima.

Hoće li Trumpovi oponenti koristiti utakmice američke reprezentacije za iskazivanje svojeg nezadovoljstva naspram njegova načina vođenja zemlje?

– Ne mogu to sa sigurnošću predvidjeti, no čini mi se da to neće biti neki faktor, da bi im to koristilo.

S obzirom na nestabilan odnos s Iranom i međusobno ratno stanje, koliko su mjere osiguranja dodatno pojačane?

– One su pojačane, u to nema sumnje. Čak i da se ništa ne događa, bile bi pojačane.

Strahuje li Amerika od novog "11. rujna" odnosno koordiniranih terorističkih napada kakvi su se zbili u rujnu 2001. godine?

– To je jedna od prijetnji i njihove sigurnosne službe o tome su zacijelo razmišljale. No, ne vjerujem da se teroristi rukovode takvom logikom da bi sada išli isticati svoju stvar terorističkim aktivnostima na ovakvom svjetskom događanju.

S obzirom na to da vi diplomatski obuhvaćate i Meksiko, kakvu sigurnosnu situaciju ondje očekujete u kontekstu njihovih problema s kartelima?

– To je isto velika zemlja, s velikim stadionima, no oni su već dvaput organizirali SP i znaju kako se to radi. Neki dijelovi te zemlje tradicionalno su mirni, a neki su sigurnosno izloženi, poput Guadalajare, gdje se igraju utakmice. No, nakon likvidacije šefa tamošnjeg kartela, stvari su se smirile. Osim toga, ni kartelima nije u interesu da baš tada skreću pažnju na sebe. Ionako imaju metu nacrtanu na glavi i ne vidim razloga da si sami nacrtaju još veću metu.