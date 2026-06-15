Engleze je zaštitio u Srbiji, a Tuchel ga nazvao 'apsolutno užasnim'... Trebamo li strahovati u srijedu!?

Engleski mediji utakmicu s Hrvatskom najavljuju, između ostalog, zanimljivom pričom o poveznicama suca Clementa Turpina s engleskom reprezentacijom. Fifa je već ranije potvrdila da će Francuz Clément Turpin suditi utakmicu Engleske u skupini L protiv Hrvatske u Dallasu u srijedu. Tako će se Thomas Tuchel na otvaranju Svjetskog prvenstva suočiti sa sucem kojeg je ocijenio s "1/10" i nazvao "strašnim". Naime, engleskog izbornika Turpin je isključio 2023. godine zbog prosvjeda, dok je bio na čelu Bayern Münchena.

Turpin je poslao Tuchela na tribine nakon što mu je pokazao dva žuta kartona u porazu Bayerna od Manchester Cityja u četvrtfinalu Lige prvaka.

Njemački izbornik je nakon utakmice kazao:

- Dao bih mu 1/10. Bio je apsolutno užasan. Nevjerojatno je na ovoj razini. Sudio je za sve i svašta. Sve je bilo protiv nas. Na kraju, nikada nismo bili u poziciji preokrenuti stvari s trojicom protiv nas. To je činjenica...

Turpin je u prvom poluvremenu pokazao pet žutih kartona i izravni crveni Bayernovom Dayotu Upamecanu zbog prekršaja na Erlingu Haalandu, ali je VAR intervencija zbog zaleđa spasila braniča. Jude Bellingham također je bio žrtva Turpinovog ozbiljnog pristupa. Engleskog veznjaka je Turpin odgurnuo s bijele točke dok je pokušavao odvratiti Harryja Kanea od izvođenja jedanaesterca. Bellingham i Kane bili su suparnici u utakmici Real Madrida i Bayern Münchena u polufinalu Lige prvaka u travnju 2024.

Kane je zabio jedanaesterac, a kada su ga pitali o tome kako je Turpin morao odgurnuti Bellinghama, rekao je:

- Siguran sam da je govorio nešto kako bi me pokušao odvratiti, ali, srećom, bilo je u redu. Ne znam što je govorio. Vidio sam ga kako nešto mrmlja. Morat ću ga pitati što je zapravo rekao.

Unatoč sukobima s Tuchelom i Bellinghamom, Turpina mnogi smatraju jednim od najboljih sudaca na svijetu. Clément Turpin igrao je amaterski nogomet u rodnoj Francuskoj prije nego što se s 19 godina odlučio posvetiti suđenju. Četrdesetčetverogodišnjak sada je prepoznat kao jedan od najboljih u poslu. Dok je Turpin bio amaterski igrač u burgundskoj ligi, u kasnim tinejdžerskim godinama koncentrirao se na suđenje nakon što se dobrovoljno javio za vođenje utakmica dok je bio trener u svom lokalnom klubu.

- Za dječje utakmice nisu bili imenovani suci, pa su instruktori i roditelji sudili utakmice. Pitali su me želim li pohađati tečaj suđenja – pomislio sam 'zašto ne?', i odatle je počelo. Nastavio sam igrati nogomet do 19. godine – jedan dan vikenda bio sam igrač, a sljedeći sudac. Sudačka strana je išla dobro, pa sam se od tada odlučio koncentrirati na suđenje - kazao je svojedobno Turpin.

Do 26. godine bio je sudac Ligue 1, a godinu dana kasnije najmlađi francuski sudac koji je zaradio međunarodni status. Turpin je bio sudac koji je vodio utakmicu Engleske na posljednjem Europskom prvenstvu koja se ružno završila jer su navijači bacali pivo na tadašnjeg izbornika Garetha Southgatea. Francuski sudac upravo je sudio utakmicu koja je završila bez pogodaka protiv Slovenije u Kölnu, što se pokazalo kao početak kraja za Southgatea.

Turpin je također sudio u pobjedi Engleske u kvalifikacijama u Srbiji kada je prekinuo utakmicu zbog toga što su gledatelji laserima ometali engleskog igrača Ezrija Konsu. Pobjeda Engleske od 5:0 te večeri u Beogradu bila je ključni trenutak u Tuchelovom mandatu.

Ove sezone Turpin je ispravno dao crveni karton Bernardu Silvi kada je ovaj igrao rukom na gol-liniji u utakmici osmine finala Manchester Cityja protiv Real Madrida u Ligi prvaka. Također je dijelio pravdu u utakmici koja je bila jedan najvećih šokova u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u kojoj je Bosna i Hrcegovina izbacila Italiju u doigravanju.