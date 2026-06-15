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Kapetan hrvatske reprezentacije

Oglasio se Modrić, otkrio odluku oko svoje karijere? 'Ostvario sam dugogodišnji san'

Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/2
VL
Autor
Mateja Papić
15.06.2026.
u 13:55

Premda su se prošlog tjedna pojavile informacije kako će iskusni veznjak konačnu odluku donijeti tek nakon završetka Svjetskog prvenstva, medijski natpisi sve glasnije predviđaju odlazak u igračku mirovinu ili potencijalni povratak u madridski Real u sklopu neke nove uloge.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić iza sebe ima jednogodišnju epizodu u redovima AC Milana, a njegove najnovije izjave sugeriraju kako je toj priči vrlo vjerojatno došao kraj. Premda su se prošlog tjedna pojavile informacije kako će iskusni veznjak konačnu odluku donijeti tek nakon završetka Svjetskog prvenstva, medijski natpisi sve glasnije predviđaju odlazak u igračku mirovinu ili potencijalni povratak u madridski Real u sklopu neke nove uloge.

Ipak, tračak nade za navijače Rossonera ostavio je poznati talijanski novinar Matteo Moretto, koji tvrdi da nikakva konačna odluka još nije donesena. Šanse za Modrićev ostanak na San Siru su minimalne, no možda bi se mogle promijeniti nakon što klub službeno ustoliči novo klupsko vodstvo, pišu Talijani.

Gostujući u popularnoj emisiji Poretcast kod Giacoma Porettija, čije je izjave ujutro prenio portal Calciomercato.com, Modrić se emotivno osvrnuo na svoje talijanske dane i otkrio koliko mu je značio dolazak u Serie A. "Osjećam se uistinu sjajno. Odrastao sam prateći talijanski nogomet. Italija je svijetu dala neke od najinteligentnijih nogometaša u povijesti, kao što su Totti, Pirlo, Baggio, Del Piero i mnogi drugi. Ovdje navijači doista razumiju nogomet i duboko cijene taktički i tehnički potkovane igrače. Upravo zbog toga sam se u Italiji osjećao tako ugodno", izjavio je Modrić.

Hrvatski maestro potom je dodao rečenicu koja zapravo zvuči kao oproštaj od Milana: "Sretan sam što sam uspio ostvariti svoj dugogodišnji san i zaigrati u Italiji. To se konačno dogodilo, i to u klubu koji je za mene osobno najveći i najbolji u toj zemlji." Znači li ta rečenica da je Modrićevoj priči u Italiji došao kraj, tek nam predstoji vidjeti.

Amerikanac Chris u majici Hajduka
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

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