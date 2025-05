Senzacionalna Zagrepčanka srušila jednu od najboljih i ušla u osminu finala Svjetskog prvenstva!

Nakon što je Lea Rakovac napravila senzaciju i izbacila Japanku Hirano, naša reprezentativka je za osminu finala Svjetskog prvenstva u Dohi pobijedila 27. igračicu svijeta, Korejku Suh Hyo Won (4:2). Početak je pripao iskusnoj defenzivnoj Korejki, povela je 1:0, pa 2:1, ali nakon trećeg seta naša stolnotenisačica je preuzela konce igre. Rakovac je dominirala u četvrtom setu, ostavila Suh na četiri poena, a u istom ritmu je diktirala igru i u sljedeća dva seta. Korejki je jedino ostalo nemoćno širiti ruke, dok je Lea pobjedu proslavila na podu i s rukama u zraku. Kada se digla glasno je viknula jer je bila svjesna što je napravila. Izbacila je 20. i 27. igračicu svijeta i postala prva Hrvatica nakon Tamare Boroš koja je dogurala tako daleko na svjetskim prvenstvima. Boroš je ispisala povijest kada je 2003. osvojila broncu, posljednje nje više niti jedna Europljanka nije uspjela osvojiti svjetsku medalju. Nije dugo trebalo čekati na reakciju navijača, na društvenim mrežama su Leu zbog ova dva 'skalpa' proglasila 'dark horseom' Svjetskog prvenstva u Dohi.

Ovo je rezultat karijere za Zagrepčanku, koji će je, među ostalim, gurnuti i vrlo visoko na svjetskom renkingu. Trenutačno je 137. na svijetu, no to je sada manje bitna informacija s obzirom na to da je čeka meč za četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a s druge strane stola stajat će bolja iz susreta Njemice Sabine Winter i Japanke Satsuki Odo.

Lea Rakovac, nekadašnje čudo od djeteta i velika nada europskog stolnog tenisa, zapanjila je sportsku javnost iznenadnim prekidom karijere 2017. godine dok je bila na vrhuncu juniorskih uspjeha. Nakon gotovo četverogodišnjeg izbivanja, tijekom kojeg je stolni tenis doslovno bio "izvan stola", vratila se tiho, ali odlučno

- Dobro sam pripremila taktiku i imala sam dobro zagrijavanje. Samo sam željela igrati svoju igru. Kao i uvijek, u svakom meču, imam poštovanja prema svakoj protivnici. Nije važno protiv koga igram. Bila sam bolja i brža. Stolni tenis je vrlo kompleksan sport. Stoga su moja očekivanja uvijek ista, a to je da se svaki dan, posebno kada dođem na turnir, pripremim ranije. Na ovakvim prvenstvima, poput Svjetskog prvenstva, samo pokušavam uživati u meču i žestoko se boriti. - rekla je Lea nakon pobjede nad Japankom.

Ovakvi nastupi podsjetili su mnoge zašto je Lea Rakovac nekoć smatrana jednim od najvećih dragulja hrvatskog, pa i europskog stolnog tenisa. Kao juniorka, ostvarila je nevjerojatne uspjehe: osvojila je prestižni Top 10 turnir, na kojem nastupaju najbolje mlade igračice Europe, i to s impresivnih devet pobjeda iz isto toliko mečeva. Bila je i europska viceprvakinja u pojedinačnoj konkurenciji te europska prvakinja u mješovitim parovima s Tomislavom Pucarom. Njezin talent prepoznat je i na globalnoj razini nastupom na Ljetnim olimpijskim igrama mladih 2014. godine. Igrajući za zagrebački Dr. Časl, a potom i za austrijski Ströck, te potpisavši ugovor s poznatim proizvođačem opreme Butterfly, sve je upućivalo na blistavu budućnost i karijeru koja će ispisati najljepše stranice sporta. Činilo se da je samo nebo granica za mladu Zagrepčanku.

A onda, 2017. godine, na vrhuncu svojih juniorskih uspjeha i na pragu seniorske karijere, Lea je donijela odluku koja je šokirala hrvatsku, ali i širu stolnotenisku zajednicu. Iznenada je rekla "Dosta" i odlučila prekinuti karijeru. Kako je kasnije objasnila, jednostavno se "nije osjećala sretno ulazeći u dvoranu". Taj osjećaj zasićenosti i gubitka radosti u onome što je godinama bio njezin život bio je jači od svih predviđanja o uspjehu i medaljama. Njezin potez bio je zapanjujući, posebno s obzirom na putanju kojom se kretala i na činjenicu da je bila predvodnica jedne izuzetno talentirane generacije. Mnogi su se pitali što je pošlo po zlu i hoće li se ikada više vratiti sportu kojem je toliko dala, ali i od kojeg je, činilo se, toliko mogla dobiti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uslijedile su gotovo četiri godine potpune pauze od stolnog tenisa. Lea je reket doslovno spremila u ormar. Ostala je aktivna, bavila se drugim sportovima poput badmintona, squasha i padela, ali stolni tenis je bio tabu tema. To razdoblje izbivanja bilo je vrijeme za introspekciju, za pronalazak sebe izvan pritiska vrhunskog sporta i očekivanja javnosti. A onda, jednako neočekivano kao što je i otišla, dogodio se povratak. Tijekom pandemije COVID-19, koja je mnogima donijela višak vremena i prostora za razmišljanje, Lea je ponovno osjetila iskru. Godine 2021. potpisala je za Aquaestil iz Duge Rese i započela svoj odlučni, ali tihi povratak na scenu. U Superligi je u sezoni 2021./22. ostvarila respektabilnih 17 pobjeda i samo 8 poraza, a među tim pobjedama posebno se istaknula ona protiv legendarne Ni Xia Lian, što je bio jasan pokazatelj da njezina klasa nije nestala. Želja da ispuni neke ranije zacrtane ciljeve, uključujući i san o nastupu na seniorskim Olimpijskim igrama, ponovno se probudila. Godine 2023. Lea Rakovac se vratila i u hrvatsku reprezentaciju, spremna da nadoknadi propušteno.

Svjetsko prvenstvo u Dohi 2025. tako je postalo pozornica na kojoj je Lea Rakovac svijetu pokazala plodove svog napornog rada i obnovljene strasti. Ovaj uspjeh, plasman među 16 najbolje na svijetu, predstavlja krunu njezinog dosadašnjeg povratničkog puta i snažan vjetar u leđa za budućnost. Njezin put nije bio lak. Od statusa čuda od djeteta, preko bolne odluke o prekidu karijere zbog gubitka unutarnjeg zadovoljstva, do hrabrog povratka i sada već opipljivih rezultata na najvećoj svjetskoj sceni – priča Lee Rakovac je priča o otpornosti, samootkrivanju i neugasivoj ljubavi prema sportu. Dok mnogi sportaši koji jednom naprave takav rez nikada ne pronađu put natrag, ili se vrate tek kao sjena nekadašnjih igrača, Lea je uspjela ne samo da se vrati, već i da pokaže da njezino najbolje vrijeme možda tek dolazi. Njezina karijera sada ulazi u novu, zreliju fazu, obogaćena iskustvom koje malo tko posjeduje. Snovi o Olimpijskim igrama i daljnjim uspjesima na svjetskim i europskim prvenstvima sada se čine realnijima no ikad. Lea Rakovac nije samo sportska pobjednica; ona je pobjednica životne bitke koja inspirira sve one koji su se ikada suočili s dilemom između očekivanja drugih i vlastite sreće.

Inače, u srijedu je čeka i meč za četvrtfinale parova, a Lei i Mateji Jeger Majstorović suparnice su Japanke Satsuki Odo i Sakura Yokoi, koje su prvi par svijeta. Renking dovoljno govori o težini suparnica, ali ovo je meč u kojem naše djevojke ne mogu puno izgubiti, a mogu jako puno dobiti. Uostalom, s nima su se susrele lani u polufinalu WTT Contendera u Zagrebu, tada su Japanke slavile s 3:0 (13, 9, 5). Hrvatice su vodile u prvom setu 8:6 i 9:8, a ispustile su i dvije set lopte.

Od Dohe se oprostio Tomislav Pucar, a u 2. kolu bolji je bio Tajpežanin Lin Yun-Ju s 4:2. Ljevoruki 12. igrač svijeta bio je veliki favorit prije susreta, pogotovo jer je slavio u četiri dosadašnja međusobna okršaja. No, Pucar je u meč ušao hrabro, praktički prva tri seta je bio bolji igrač, iako to nije sasvim kapitalizirao. Najveću šansu propustio je u prvom setu gdje je vodio 9:6 i 10:9. I nakon što je izgubio prvi set, u drugom je dominirao. Opet je u trećem setu pružio odličnu igru, vodio je 6:3 i 8:7, ali Lin je uspio okrenuti u svoju korist, a potom i povećati prednost na 3:1. Pucar je još jednom odigrao dobar set i smanjio na 3:2, ali manje više to je bilo to od našeg stolnotenisača.